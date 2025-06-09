Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Uyumlusun?
Bazı insanlar girdiği her ortamda hemen kabul görür, herkesle anlaşır; bazılarıysa sürekli sürtüşmeler yaşar, “Ben böyleyim” der geçer. Peki sen ne kadar uyumlusun? İnsan ilişkilerinde esnek mi davranırsın yoksa kendi doğrularından asla şaşmaz mısın?
Hadi teste!
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1. Yeni tanıştığın insanlarla kolay iletişim kurar mısın?
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2. Biri senden bir iyilik istediğinde, işin olsa bile yardımcı olmaya çalışır mısın?
3. Tartışma sırasında haklı bile olsan karşı tarafı anlamaya çalışır mısın?
4. Eleştiriye açık biri misin?
5. Topluluk içinde sessiz kalmayı tercih ettiğin zamanlar olur mu?
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6. Karşındakinin fikrine saygı duymak senin için önemli midir?
7. Ortamda gerginlik varsa arayı bulmaya çalışır mısın?
8. Hoşlanmadığın birine bile kibar kalabilir misin?
9. Bazen sırf ortam bozulmasın diye kendi isteklerinden ödün verir misin?
10. Başkalarının liderlik ettiği bir grupta rahatça yer alabilir misin?
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Sen sonsuz bir uyum içindesin!
Sen pek uyumlu değilsin!
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