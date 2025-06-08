Yüzde Kaç Tatlı Yüzde Kaç İticisin?
Herkes seni çok seviyor mu, yoksa bazı insanlar seni görünce yön mü değiştiriyor? Kimine göre pamuk şekeri, kimine göre ayar kaçıran biri misin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ortamda biri seni övdüğünde ne yaparsın?
4. Arkadaş grubuna yeni biri katıldı. Ne yaparsın?
5. Birine karşı kin tutar mısın?
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6. Ortamda ilgi başka birine kayınca ne yaparsın?
7. İnsanlar senden yardım istediğinde ne yaparsın?
8. Birine samimi bir iltifat eder misin?
9. Başkalarının başarısını gördüğünde nasıl hissedersin?
10. Birini ilk kez gördüğünde nasıl davranırsın?
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Sen %95 tatlı %5 iticisin!
Sen %40 tatlı %60 iticisin!
Sen %10 tatlı %90 iticisin!
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