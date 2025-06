Yüzde Kaç Tatlı Yüzde Kaç İticisin?

Senin gibi birini sevmemek, adeta bir gözlerini açıp güneşi görmemek kadar imkânsız. Her daim yüzünde taşıdığın o sıcacık gülümseme, kalbinden süzülen içtenliğin ve elinden gelen yardımı esirgemeyen hali… Kimi zaman hayatın karmaşası içinde kaybolurken, senin gibi bir enerjiye herkesin ihtiyacı var. Bir nevi, yaşamın içindeki canlı renklere, neşeye ve pozitifliğe dair bir özlemi gideriyorsun. Belki de bazen fazla iyi olduğun için, ne yazık ki bazıları tarafından kullanılıyorsun. Ancak bu durum, insanların seni nasıl tanıdığı ve hatırladığı gerçeğini değiştirmiyor. Seni, o tatlılığınla, o yumuşacık kalbinle ve o sevgi dolu bakışlarınla biliyoruz. Bal gibi insansın, şekerden bile tatlısın. İçinde bulunduğumuz dünyada, senin gibi tatlı ve iyi niyetli insanlara her zaman daha fazla ihtiyaç var. Seninle tanışmak, seninle vakit geçirmek bir ayrıcalık ve her anının tadını çıkarmak gerekiyor.