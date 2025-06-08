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Yüzde Kaç Tatlı Yüzde Kaç İticisin?

Yüzde Kaç Tatlı Yüzde Kaç İticisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 18:02

Herkes seni çok seviyor mu, yoksa bazı insanlar seni görünce yön mü değiştiriyor? Kimine göre pamuk şekeri, kimine göre ayar kaçıran biri misin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Ortamda biri seni övdüğünde ne yaparsın?

4. Arkadaş grubuna yeni biri katıldı. Ne yaparsın?

5. Birine karşı kin tutar mısın?

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6. Ortamda ilgi başka birine kayınca ne yaparsın?

7. İnsanlar senden yardım istediğinde ne yaparsın?

8. Birine samimi bir iltifat eder misin?

9. Başkalarının başarısını gördüğünde nasıl hissedersin?

10. Birini ilk kez gördüğünde nasıl davranırsın?

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Sen %95 tatlı %5 iticisin!

Senin gibi birini sevmemek, adeta bir gözlerini açıp güneşi görmemek kadar imkânsız. Her daim yüzünde taşıdığın o sıcacık gülümseme, kalbinden süzülen içtenliğin ve elinden gelen yardımı esirgemeyen hali… Kimi zaman hayatın karmaşası içinde kaybolurken, senin gibi bir enerjiye herkesin ihtiyacı var. Bir nevi, yaşamın içindeki canlı renklere, neşeye ve pozitifliğe dair bir özlemi gideriyorsun. Belki de bazen fazla iyi olduğun için, ne yazık ki bazıları tarafından kullanılıyorsun. Ancak bu durum, insanların seni nasıl tanıdığı ve hatırladığı gerçeğini değiştirmiyor. Seni, o tatlılığınla, o yumuşacık kalbinle ve o sevgi dolu bakışlarınla biliyoruz. Bal gibi insansın, şekerden bile tatlısın. İçinde bulunduğumuz dünyada, senin gibi tatlı ve iyi niyetli insanlara her zaman daha fazla ihtiyaç var. Seninle tanışmak, seninle vakit geçirmek bir ayrıcalık ve her anının tadını çıkarmak gerekiyor.

Sen %40 tatlı %60 iticisin!

Birçok kişi, seninle ilk kez tanıştığında, senin biraz mesafeli ve soğuk biri olduğunu düşünebilir. İlk izlenimler genellikle yanıltıcı olabilir ve senin durumunda da durum böyle. Çünkü senin tatlı bir kişiliğin var, ama sanki bu tatlılık derinlerde saklı gibi. Bu durum, belki de geçmişinde yaşadığın olaylardan kaynaklanıyor olabilir. Belki de hayatın sana öğrettiği bir ders bu. Ancak unutma ki, herkesin içinde bir tatlılık yatar ve senin de içinde bu tatlılık var. Belki biraz daha yumuşamayı dene, belki de bu tatlılığı dışa vurmayı dene. Eminim ki, bu senin daha da sevilebilir biri olmana yardımcı olacaktır. İçindeki bu tatlılığı dışa vurduğunda, sen bile ne kadar tatlı biri olduğunu fark edeceksin. Bu, senin için yeni bir başlangıç olabilir. Kendine bir şans ver ve bu tatlılığı dışa vurmayı dene. Eminim ki, bu senin daha da sevilebilir biri olmana yardımcı olacaktır.

Sen %10 tatlı %90 iticisin!

Ah, senin o doğruluk aşkın, keskin netliğin, filtresiz yorumların... Evet, tüm bunlar senin kim olduğunu belirliyor ama belki de biraz 'aşırıya' kaçabiliyor. İnsanlar seninle aynı frekansta olmakta zorlanıyor çünkü senin o samimi hallerin onların gözünde biraz sert, özgüvenin ise ukalalık sınırlarını zorluyor. Tabii ki içinde bir tatlılık, bir sevimlilik var ama dışarıya yansıttığın imaj biraz 'itici' olabiliyor. Belki de bu durumu biraz daha dengelemeyi düşünebilirsin. Ancak unutma, seni olduğun gibi kabul edenler de var. Seni bu haliyle de severiz, çünkü sen, sensin!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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