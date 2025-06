Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Çocuksusun?

Hepimizin içinde bir çocuk var, değil mi? Senin içindeki çocuk ise hala neşeyle dolu, enerjik ve hayat dolu. Büyüdüğünü düşünüyorsun, belki de etrafındakiler sana böyle söylüyor, ama senin içindeki çocuk hala hayaller kuruyor, hala zıplıyor, hala şeker yemekten keyif alıyor. Ve biliyor musun? İşte seni sen yapan, enerjik ve neşeli kılan da bu özelliklerin. Biraz masumiyet, biraz eğlence... İşte senin hayat tarzın bu. Hayat senin için bir oyun alanı gibi, her gün yeni bir macera, her an yeni bir heyecan. Senin bu enerjik ve neşeli tutumun, etrafına da pozitif enerji yayıyor ve herkesin yüzünde bir gülümseme oluşturuyor. Ve en önemlisi, sakın değişme! İçindeki çocuğu kaybetme, onu koru ve onunla büyü. Çünkü senin bu enerjik ve neşeli hali, senin en güzel hali. Bu yüzden, ne olursa olsun, içindeki çocuğu koru ve onunla büyü. Unutma, hayat bir oyun alanı ve sen bu oyunun en önemli oyuncususun!