Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Çocuksusun?
Hepimiz büyüdük... Ama içimizde hala çikolata görünce heyecanlanan, çizgi film izlemekten keyif alan, yağmurda zıplamak isteyen bir çocuk var mı? Yoksa sen artık “Ben büyüdüm, olgunum” diyenlerden misin?
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1. Biri seni azıcık bile överse utanıp sevinir misin?
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2. Müzik açınca kendi kendine dans ettiğin olur mu?
3. Çizgi film izlerken hala heyecanlanıyor musun?
4. Parktaki salıncağa binmek içinden geçiyor mu?
5. Kendinle konuşurken ses tonunu değiştirip karakter yaratıyor musun?
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6. Hala “keşke sihir gerçek olsa” diye düşündüğün oluyor mu?
7. Yıldönümlerini, doğum günlerini heyecanla sayar mısın?
8. Ayna karşısında mimikler yapıp kendi suratına güldüğün olur mu?
9. Minik hediyeler ya da notlar seni büyük şeylerden daha çok mutlu eder mi?
10. Komik surat filtreleriyle fotoğraf çekilmeyi seviyor musun?
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Sen fazlasıyla çocuksusun!
Sen hiç çocuksu değilsin!
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