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Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Çocuksusun?

Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Çocuksusun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 10:34

Hepimiz büyüdük... Ama içimizde hala çikolata görünce heyecanlanan, çizgi film izlemekten keyif alan, yağmurda zıplamak isteyen bir çocuk var mı? Yoksa sen artık “Ben büyüdüm, olgunum” diyenlerden misin? 

Hadi teste!

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1. Biri seni azıcık bile överse utanıp sevinir misin?

2. Müzik açınca kendi kendine dans ettiğin olur mu?

3. Çizgi film izlerken hala heyecanlanıyor musun?

4. Parktaki salıncağa binmek içinden geçiyor mu?

5. Kendinle konuşurken ses tonunu değiştirip karakter yaratıyor musun?

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6. Hala “keşke sihir gerçek olsa” diye düşündüğün oluyor mu?

7. Yıldönümlerini, doğum günlerini heyecanla sayar mısın?

8. Ayna karşısında mimikler yapıp kendi suratına güldüğün olur mu?

9. Minik hediyeler ya da notlar seni büyük şeylerden daha çok mutlu eder mi?

10. Komik surat filtreleriyle fotoğraf çekilmeyi seviyor musun?

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Sen fazlasıyla çocuksusun!

Hepimizin içinde bir çocuk var, değil mi? Senin içindeki çocuk ise hala neşeyle dolu, enerjik ve hayat dolu. Büyüdüğünü düşünüyorsun, belki de etrafındakiler sana böyle söylüyor, ama senin içindeki çocuk hala hayaller kuruyor, hala zıplıyor, hala şeker yemekten keyif alıyor. Ve biliyor musun? İşte seni sen yapan, enerjik ve neşeli kılan da bu özelliklerin. Biraz masumiyet, biraz eğlence... İşte senin hayat tarzın bu. Hayat senin için bir oyun alanı gibi, her gün yeni bir macera, her an yeni bir heyecan. Senin bu enerjik ve neşeli tutumun, etrafına da pozitif enerji yayıyor ve herkesin yüzünde bir gülümseme oluşturuyor. Ve en önemlisi, sakın değişme! İçindeki çocuğu kaybetme, onu koru ve onunla büyü. Çünkü senin bu enerjik ve neşeli hali, senin en güzel hali. Bu yüzden, ne olursa olsun, içindeki çocuğu koru ve onunla büyü. Unutma, hayat bir oyun alanı ve sen bu oyunun en önemli oyuncususun!

Sen hiç çocuksu değilsin!

Hayatın hızlı temposu, senin içindeki çocuğu biraz sessiz bırakmış gibi görünüyor, değil mi? Belki de hayatın sana sunduğu sorumluluklar, ciddiyet ve acımasız gerçekler, içindeki çocukla olan bağlantını zayıflattı. Kim bilir, belki de hayatın karmaşası içinde kendine hayal kuracak bir alan yaratmayı unuttun. Ama unutma, her zaman içinde bir yerlerde o çocukluğunun masumiyeti, hayal gücü ve özgürlüğü duruyor. Bu çocuk, hayatın tüm zorluklarına rağmen senin en büyük destekçin, en büyük ilham kaynağın. O çocuk, senin içindeki yaratıcılığı, hayal gücünü ve neşeyi temsil ediyor. Arada bir kendini serbest bırakmayı unutma. İçindeki çocuğa izin ver, onunla konuş, onunla oyna, onunla hayal kur. Bu, ruhunu tazeleyecek, enerjini yükseltecek ve hayata daha pozitif bir bakış açısıyla bakmanı sağlayacak. İçindeki çocuğu unutturma, çünkü o senin en saf, en gerçek hali. O çocuk, hayatın zorluklarına karşı bir sığınak, hayatın monotonluğuna karşı bir renk. O çocuk, senin en içten gülüşün, en büyük hayallerin. İçindeki çocuğu unutturma, çünkü o çocuk aslında senin en gerçek, en samimi, en özgür hali.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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