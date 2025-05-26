Sen Ne Kadar Özgün Bir Kişiliksin?
Herkes farklı olmak ister ama gerçekten özgün olmak, kalabalığın içinde kendi çizgisini koruyabilmek cesaret ister. Kimimiz trendleri takip ederken kendini kaybeder, kimimiz sıradanlığın içinde bile parlamayı başarır. Peki sen?
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1. Müzik zevkin nasıldır?
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2. Sosyal medyada seni en iyi tanımlayan davranış hangisi?
3. Bir fikre katılmıyorsan ne yaparsın?
4. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
5. Alışveriş yaparken neye dikkat edersin?
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6. İlham aldığın biri var mı?
7. Fikirlerini ifade ederken nasılsın?
8. Başkalarının hakkındaki yorumları seni ne kadar etkiler?
9. Boş zamanlarında ne yaparsın?
10. Hangisini seçersin?
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Sen tam anlamıyla özgün bir kişiliksin!
Sen çoğu zaman özgünsün!
Sen pek özgün değilsin!
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