Senin Geleceğin Ne Kadar Parlak?
Gelecek... Kimi için hayal edilen renkli bir rüya, kimi içinse belirsizliklerle dolu bir labirent. Peki senin geleceğin nasıl? Şöhret mi seni bekliyor, yoksa huzur dolu bir hayat mı? Belki de seni şaşırtacak başarılar kapıda!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Gelecekte en çok neye sahip olmak istersin?
4. Hangisi sana daha yakın?
5. Stresle nasıl başa çıkarsın?
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6. Bir işte başarısız olursan ne yaparsın?
7. Seni en çok motive eden şey ne?
8. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
9. En büyük korkun ne?
10. Hangisi seni en iyi tanımlar?
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Senin geleceğin ışık saçıyor!
Senin geleceğin parlak sayılır!
Senin geleceğin pek parlak değil!
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