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Bu Ünlüler Hangi Sevgilisiyle Daha Çok Yakışıyor?

Bu Ünlüler Hangi Sevgilisiyle Daha Çok Yakışıyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
28.05.2025 - 17:01

Aşkta her şey mümkün… Bazı ilişkiler bir döneme damgasını vurur, bazılarıysa yeni bir sayfa açar. Peki sen hangisini daha çok yakıştırıyorsun? Eski mi, yeni mi?

Hadi ankete!

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1. Hadise hangisiyle daha çok yakışıyordu?

2. Serenay Sarıkaya hangisiyle daha çok yakışıyordu?

3. Demet Özdemir hangisiyle daha çok yakışıyordu?

4. Burak Deniz hangisiyle daha çok yakışıyordu?

5. Hande Erçel hangisiyle daha çok yakışıyordu?

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6. Aslı Enver hangisiyle daha çok yakışıyordu?

7. Sinem Kobal hangisiyle daha çok yakışıyordu?

8. Afra Saraçoğlu hangisiyle daha çok yakışıyordu?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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İbrahim ÖZNACAR

Afra kesinlikle Yazıcıoğlu ile yakışıyordu diğeriyle de iyi ama kesinlikle Yazıcıoğlu ile bambaşkaydı Afra yazık etti