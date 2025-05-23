Kişilik Testi: Ne Kadar Savaşçısın?
Hayat hepimize zaman zaman zorlu sınavlar sunar. Kimimiz sessizce kabullenir, kimimiz ise dişini sıkar, mücadele eder. Peki sen bu hayatta nasıl birisin? Pes edenlerden mi, yoksa her darbeden sonra daha da güçlenenlerden mi?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir sorunla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
4. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
5. Zorlu bir hedefe ulaşmak için çaba gösterir misin?
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6. Hayatta seni en çok motive eden şey nedir?
7. Tartışmalarda tavrın nasıldır?
8. Hayat bir savaş alanıdır sözüne katılıyor musun?
9. En zor anında kimden destek alırsın?
10. En büyük korkun nedir?
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Sen gerçek bir savaşçısın!
Sen yeri geldiğinde savaşçı oluyorsun!
Sen hiç savaşçı değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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