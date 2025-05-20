Ne Olursa Onu Affedersin?
Affetmek... Kimi için bir özgürlük hali, kimi için ise imkânsız bir cümle. Bazılarımız küçük bir hatayı bile büyütüp kapıları sonsuza kadar kapatırken, bazılarımız en büyük ihaneti bile “insanlık hâli” diye geçiştirebiliyor. Ama kabul edelim ki, herkesin affetme çizgisi farklı. Senin için bu sınır nerede başlıyor, nerede bitiyor? Birinin özür dilemesi yeterli mi, yoksa bazı şeyler telafisi mümkün olmayan yaralar mı bırakıyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En yakın arkadaşın sana yalan söylerse ne yaparsın?
4. Aldatıldığını öğrendiğinde ilk düşüncen ne olur?
5. Bir özür, her şeyi düzeltir mi?
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6. Sana yalan söylendiğinde en çok ne kırar seni?
7. “İnsan bir kere affedilir” sözü hakkında ne düşünüyorsun?
8. Sence affetmek, zayıflık mıdır?
9. Aşağıdakilerden hangisini affetmen en zor olur?
10. En çok ne seni affetmeye itebilir?
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Sen karşındaki pişman olursa affedersin!
Sen karşındakini istemeyerek yaptıysa affedersin!
Sen karşındaki özür dilerse affedersin!
Sen hiçbir koşulda affetmezsin!
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