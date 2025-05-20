Ne Olursa Onu Affedersin?

Sınırların, kristal bir cam gibi berrak ve net. Pişmanlık, bazen bir yağmur damlası gibi düşer hayatına, ama senin için bu yeterli olmaz. Özürler, kimi zaman bir rüzgar esintisi gibi hafifler, ama senin kalbinin kapılarını açmak için bu esinti yetersiz kalır. Çünkü senin için affetmek, sadece bir kelime değil, bir eylem. Affetmek demek, kalbinin yine güvene bilmek demek; yine sevebilmek, yine açılabilmek demek. Ancak bazı yaralar vardır ki, derin izler bırakır. Bu izler, zamanla kabuk bağlar ama altında yatan acıyı asla unutmaz. Bu yaralar, kalbinin en derin köşelerinde saklıdır ve her hatırladığında yeniden kanar. Bu yüzden affetmek, senin için bir seçim değil, bir zorunluluk. Çünkü affetmek demek, yaraların kabuk bağlaması, acının hafiflemesi demek. Ancak bazen, bazı yaralar vardır ki, ne kadar affetsen de iz bırakır. Bu izler, kalbinin bir parçası olur ve seni sen yapar. Ve belki de en önemlisi, bu izler seni daha güçlü kılar.