Seçimlerine Göre Senin Tatil Anlayışın Ne?
Yıl boyunca çalış, koştur, stresle cebelleş… Derken o sihirli kelime gelir: TATİL! Ama herkes için tatil demek aynı şey değildir. Kimisi kendini bembeyaz kumlara bırakır, kimisi dağ bayır gezmeden rahat edemez. Kimi sabaha kadar eğlenmek isterken, bir başkası doğanın sesini dinlemeye gider. Sonuçta tatil anlayışı, aslında kişiliğimizin gizli bir yansımasıdır. Peki senin için tatil ne demek?
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1. Tatil denince aklına ilk gelen şey ne?
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2. Tatilde kahvaltı senin için...
3. Hangi fotoğrafı Instagram’da paylaşırdın?
4. Bavuluna ilk ne koyarsın?
5. Tatilde bir gününü nasıl geçirirsin?
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6. Tatilde seni en çok sinirlendiren şey?
7. Aşağıdaki otel konseptlerinden hangisini seçersin?
8. Akşam planın ne olur?
9. Tatil dönüşü bavulun nasıl olur?
10. Peki tatil planın hazır mı?
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Senin tatil anlayışın deniz, kum ve güneş!
Senin tatil anlayışın keşfetmek!
Senin tatil anlayışın huzur ve dinlenmek!
Senin tatil anlayışın sonsuz bir eğlence!
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