Bu Işıltılı Hayatı Sen mi Seçtin?
Kimi zaman ışıl ışıl paylaşımlar, marka kıyafetler, estetik kahveler ve lüks sofralar arasında kayboluyoruz. Peki, bu ışıltılı hayat gerçekten senin tercihin mi, yoksa sosyal medya mı seni bu hayata itti? Lüksün ortasında mı büyüdün, sonradan mı adapte oldun, yoksa sadece dışarıdan mı öyle görünüyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kahveni nasıl içersin?
4. En son lüks bir restoranda ne zaman yemek yedin?
5. Sosyal medyada hiç gösteriş yaptığın oldu mu?
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6. Gittiğin tatilleri neye göre seçiyorsun?
7. Influencer kelimesi sende ne çağrıştırıyor?
8. Günlük hayatında lüks hissi ne kadar önemli?
9. Para senin için nedir?
10. Genelde hangisiyle hareket edersin?
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Bu ışıltılı hayatı sen seçmişsin!
Bu ışıltılı hayatı sen seçmiş sayılmazsın!
Bu ışıltılı hayatı sen seçmemişsin!
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