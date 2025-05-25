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Bu Işıltılı Hayatı Sen mi Seçtin?

Bu Işıltılı Hayatı Sen mi Seçtin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 13:01

Kimi zaman ışıl ışıl paylaşımlar, marka kıyafetler, estetik kahveler ve lüks sofralar arasında kayboluyoruz. Peki, bu ışıltılı hayat gerçekten senin tercihin mi, yoksa sosyal medya mı seni bu hayata itti? Lüksün ortasında mı büyüdün, sonradan mı adapte oldun, yoksa sadece dışarıdan mı öyle görünüyor?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kahveni nasıl içersin?

4. En son lüks bir restoranda ne zaman yemek yedin?

5. Sosyal medyada hiç gösteriş yaptığın oldu mu?

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6. Gittiğin tatilleri neye göre seçiyorsun?

7. Influencer kelimesi sende ne çağrıştırıyor?

8. Günlük hayatında lüks hissi ne kadar önemli?

9. Para senin için nedir?

10. Genelde hangisiyle hareket edersin?

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Bu ışıltılı hayatı sen seçmişsin!

Hayatının tam kalbinde, ışıl ışıl bir dünyada yaşıyorsun. Her bir detayın özenle planlandığı, her bir karenin estetik bir zarafetle çizildiği bu dünyada, sen sadece bir tüketici değil, aynı zamanda bir üreticisin. Belki sosyal medyanın popüler influencer'larından biri değilsin, ama enerjin ve yaşam tarzınla çevrendeki insanlara kesinlikle ilham kaynağı oluyorsun. Her adımında, her hareketinde, her düşüncende bir sanat eseri yaratıyorsun. Seninle aynı dünyayı paylaşanlar, senin ışığınla aydınlanıyorlar. Bu, sadece bir yaşam biçimi değil, aynı zamanda bir tutku, bir arzu, bir hedef. Senin dünyan, senin kuralların, senin estetiğin. Senin doğanda var olan bir şey bu: Parlamak. Işıldamak. Ve bu ışığı, bu parlaklığı, bu enerjiyi etrafına yaymak. İşte tam da bu yüzden, sen sadece bir izleyici değil, aynı zamanda bir yaratıcısın. Hayatının her anını, her detayını, her karesini birer sanat eseri haline getiriyorsun. Ve bu sanat eserlerini, bu yaşam enerjisini, bu ışığı etrafındakilere yayıyorsun. İşte bu yüzden, sen bir ilham kaynağısın.

Bu ışıltılı hayatı sen seçmiş sayılmazsın!

Bir yıldız gibi parıldamanın, şehir ışıkları arasında kaybolmanın cazibesine kapılmış olabilirsin. Aslında, göz alıcı trendlerin, sosyal medyanın hızla akıp giden dünyasının, çevrendeki insanların sürekli değişen beklentilerinin içinde kendini bulmakta zorlanıyorsun. Ancak, bir yandan da bu renkli ve hareketli hayatın içinde yer almayı arzuluyorsun. Belki de bu, biraz meraktan kaynaklanıyor, belki de sadece biraz farklılık arıyorsun. Ama unutma, her şeyin bir bedeli var. En çok parlayan yıldız bile, içi boşsa, bir süre sonra değerini yitirir. Göz alıcı bir görüntü, bir süreliğine dikkat çekebilir ama kalıcı olan, içindeki ışıktır. Bu yüzden, kendini gösterişli trendlerin, sosyal medyanın hızla akıp giden dünyasının, çevrendeki insanların sürekli değişen beklentilerinin içinde kaybetme. Kendine ait bir ışığın olduğunu unutma. Bu ışık, seni sen yapan, eşsiz ve özgün kılan şeydir. Kendi ışığını bul, onu parlat ve dünyaya göster. Çünkü gerçek değer, dışarıdan gelen ışıltıda değil, içten gelen ışıkta saklıdır.

Bu ışıltılı hayatı sen seçmemişsin!

Hayatının merkezine samimiyeti koyan sen, her zaman gösterişten çok özünü önemsemiş biri oldun. Şatafatlı yaşamlar, lüks markalar, sosyal medya pozları... Bunlar senin dünyanda pek yer bulamaz. Çünkü sen, ayakları yere sağlam basan, gerçekçi bir yaşamı tercih edenlerdensin. Bu dünya belki birçok kişi için ışıltılı ve cazip görünebilir. Fakat senin gözünde, bu ışıltılar yalnızca yüzeysel kalır. Çünkü senin dünyan, başka bir ışıltıyla dolu. Bu ışıltı, pahalı elbiselerin, lüks arabaların ya da milyonlarca beğeni alan sosyal medya paylaşımlarının ışıltısı değil. Senin ışıltın, içtenlikten geliyor. İçtenliğin, samimiyetin ve gerçekliğin parıldadığı bir dünya... İşte senin dünyan bu. Ve bu dünya, tüm gösterişli yaşamlardan daha değerli ve anlamlı. Çünkü senin için hayat, sadece yaşanması gereken bir süreç değil, aynı zamanda içtenlikle, samimiyetle ve gerçekçi bir şekilde deneyimlenmesi gereken bir yolculuk.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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