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Özgüvenin Sana Zarar mı Veriyor?

Özgüvenin Sana Zarar mı Veriyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 17:01

Kendine güven harika bir şey… ama fazlası bazen başını derde sokabilir! Peki senin özgüvenin sana destek mi oluyor, köstek mi? Aşırı mı yaşıyorsun, yoksa eksikliğinden mi kaybediyorsun? Bu testle gerçeği ortaya çıkarıyoruz!

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Yeni bir ortama girdiğinde genelde nasıl hissedersin?

4. Hata yaptığında ne yaparsın?

5. Başkalarının fikirlerini önemser misin?

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6. Eleştiri aldığında ilk düşüncen ne olur?

7. Aynaya baktığında ne görüyorsun?

8. Bir arkadaşın sana “Biraz abartıyorsun” derse ne yaparsın?

9. Başarılarını nasıl anlatırsın?

10. Sosyal medyada nasıl bir profilsin?

10. Sosyal medyada nasıl bir profilsin?
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Özgüvenin sana çoğu zaman zarar veriyor!

Sen özgüveni sonuna kadar yaşayan, kendine inancı yüksek birisin. Yeni ortamlarda dikkatleri üzerine çekmekten çekinmezsin, kararlarını kendin alırsın ve çoğu zaman haklı olduğunu düşünürsün. Bu güçlü duruş, seni birçok insana göre daha avantajlı kılıyor. Girişimcisin, korkusuzsun, hata yapmaktan çekinmezsin. Ancak bu kadar yüksek özgüven bazen fark etmeden başkalarının sınırlarına müdahale etmeni sağlayabilir. İnsanlar seni bazen kibirli, bencil ya da dinlemeyen biri olarak algılayabilir. Her zaman haklı olamayacağını kabul etmek, eleştiriyi kişisel algılamadan değerlendirip öğrenmeye açık olmak seni çok daha güçlü biri yapar. Özgüvenin seni yukarıya taşıyabilir ama kibir seni yalnızlaştırır. Gerçek liderlik; sadece önde yürümek değil, aynı zamanda yanında yürüyenleri gözetmeyi de bilmektir. Denge kurmaya başladığında özgüvenin gerçekten sana hizmet etmeye başlayacak!

Özgüvenin sana pek zarar vermiyor!

Kendine güven konusunda tam olması gerektiği gibisin: Ne fazla ne eksik. Hayatının kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor, kararlarını alırken hem kalbini hem mantığını dinliyorsun. Başkalarının fikirlerine saygı duyuyorsun ama kendi sesini de duyurmayı biliyorsun. Girdiğin ortamlarda ne dikkat çekmek için çabalıyorsun, ne de görünmez olmayı seçiyorsun. Bu da seni dengeli ve olgun biri yapıyor. Eleştiriden öğreniyorsun, başarılarınla gurur duyuyorsun ama başkalarının da parlamasına izin veriyorsun. Belki her zaman en yüksek sesi sen çıkarmıyorsun ama en sağlam duruş genellikle senden geliyor. Bu denge, sana güvenilen biri olma özelliğini kazandırıyor. Bu noktada dikkat etmen gereken tek şey: Kendini ihmal etmemek. Başkalarını desteklerken kendi potansiyelini unutmamaya özen göster. Çünkü sende daha fazlası var!

Sana özgüvenin değil özgüvensizliğin zarar veriyor

Sen çok büyük bir potansiyele sahip olsan da özgüven eksikliği seni yavaşlatıyor. Yeni şeylere adım atmaktan, öne çıkmaktan ya da sesini duyurmaktan çekiniyorsun. Bazen insanlar seni “çekingen” ya da “sessiz” biri olarak tanımlasa da iç dünyanda bir sürü düşünce, yetenek ve enerji var. Ancak kendine olan inancın zayıf olması, bu gücün dışa yansımasını engelliyor. Hata yapmaktan korktuğun için hiç denememeyi seçiyor olabilirsin. Başkalarının onayını almak senin için çok önemli hale gelmiş olabilir. Bu durum seni mutsuz, yetersiz ve zamanla içe kapanık biri haline getirebilir. Oysa özgüven doğuştan gelmez, inşa edilir. Küçük adımlarla, başardığın her şeyin farkına vararak, her seferinde kendine biraz daha inanarak bunu geliştirebilirsin. Kendini başkalarıyla kıyaslamayı bırak, kendi yoluna odaklan. Unutma, güneş bulutların arkasında bile parlamaya devam eder.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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