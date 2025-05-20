Özgüvenin Sana Zarar mı Veriyor?

Sen çok büyük bir potansiyele sahip olsan da özgüven eksikliği seni yavaşlatıyor. Yeni şeylere adım atmaktan, öne çıkmaktan ya da sesini duyurmaktan çekiniyorsun. Bazen insanlar seni “çekingen” ya da “sessiz” biri olarak tanımlasa da iç dünyanda bir sürü düşünce, yetenek ve enerji var. Ancak kendine olan inancın zayıf olması, bu gücün dışa yansımasını engelliyor. Hata yapmaktan korktuğun için hiç denememeyi seçiyor olabilirsin. Başkalarının onayını almak senin için çok önemli hale gelmiş olabilir. Bu durum seni mutsuz, yetersiz ve zamanla içe kapanık biri haline getirebilir. Oysa özgüven doğuştan gelmez, inşa edilir. Küçük adımlarla, başardığın her şeyin farkına vararak, her seferinde kendine biraz daha inanarak bunu geliştirebilirsin. Kendini başkalarıyla kıyaslamayı bırak, kendi yoluna odaklan. Unutma, güneş bulutların arkasında bile parlamaya devam eder.