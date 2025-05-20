Özgüvenin Sana Zarar mı Veriyor?
Kendine güven harika bir şey… ama fazlası bazen başını derde sokabilir! Peki senin özgüvenin sana destek mi oluyor, köstek mi? Aşırı mı yaşıyorsun, yoksa eksikliğinden mi kaybediyorsun? Bu testle gerçeği ortaya çıkarıyoruz!
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yeni bir ortama girdiğinde genelde nasıl hissedersin?
4. Hata yaptığında ne yaparsın?
5. Başkalarının fikirlerini önemser misin?
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6. Eleştiri aldığında ilk düşüncen ne olur?
7. Aynaya baktığında ne görüyorsun?
8. Bir arkadaşın sana “Biraz abartıyorsun” derse ne yaparsın?
9. Başarılarını nasıl anlatırsın?
10. Sosyal medyada nasıl bir profilsin?
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Özgüvenin sana çoğu zaman zarar veriyor!
Özgüvenin sana pek zarar vermiyor!
Sana özgüvenin değil özgüvensizliğin zarar veriyor
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