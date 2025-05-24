Sevgilin Seninle Ne Kadar Mutlu?
İlişkiler bazen ne kadar sevdiğimizle değil, ne kadar anlaşıldığımızla yürür. Peki, senin sevgilin seninle ne kadar mutlu? Gerçekten kalbinden gülüyor mu, yoksa bazı şeyleri içinde mi yaşıyor? Bu test sayesinde ilişkinizdeki mutluluk seviyesini çözmeye ne dersin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sevgilinle mesajlaşma sıklığınız nasıl?
4. İlişkinizde kavgalar nasıl çözülüyor?
5. Sık sık sürpriz yapar mısın?
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6. Tartışmalardan sonra özür dileyen kim olur?
7. Sevgilin seni arkadaş ortamında nasıl anlatır?
8. Plan yaparken fikirlerine önem verir mi?
9. Onunla birlikteyken zaman nasıl geçiyor?
10. Sosyal medyada ilişkiniz nasıl yansıyor?
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Sevgilin seninle çok mutlu!
Sevgilin seninle mutlu ama bazı eksikler var!
Sevgilin seninle tam olarak mutlu değil gibi!
Sevgilin seninle mutlu değil!
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