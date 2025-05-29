Bu Edebiyat Testinde Ne Kadar Başarılı Olacaksın?

Kitapların tozlu rafları, karakterlerin kalbimize dokunduğu cümleler ve kelimelerin büyülü dansı… Türk edebiyatına ne kadar hakimsin, hiç düşündün mü? Belki bir cümle seni lise yıllarına ışınlayacak, belki de 'Ben bunu duymuştum ama nerede?' dedirtecek.

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