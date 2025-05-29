Bu Edebiyat Testinde Ne Kadar Başarılı Olacaksın?
Kitapların tozlu rafları, karakterlerin kalbimize dokunduğu cümleler ve kelimelerin büyülü dansı… Türk edebiyatına ne kadar hakimsin, hiç düşündün mü? Belki bir cümle seni lise yıllarına ışınlayacak, belki de 'Ben bunu duymuştum ama nerede?' dedirtecek.
Hadi teste!
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1. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Servet-i Fünun topluluğu içinde yer almamıştır?
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2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi'nin ilk tiyatro eseridir?
3. "Sergüzeşt" romanı kimin eseridir?
4. Garip akımının kurucularından biri değildir?
5. "İntibah" romanı kime aittir?
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6. Aşağıdaki şairlerden hangisi Divan edebiyatı sanatçısıdır?
7. "Eylül" romanı hangi edebi dönem içinde yazılmıştır?
8. "Ben Sana Mecburum" şiiriyle tanınan şair kimdir?
9. Beş Hececiler arasında yer almayan sanatçı kimdir?
10. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
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11. "Anayurt Oteli" romanı hangi yazara aittir?
12. "Bir Bilim Adamının Romanı" kimin eseridir?
13. “Aşk-ı Memnu” romanı hangi dergide yayımlanmıştır?
14. "Yaban" romanında anlatıcı kimdir?
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