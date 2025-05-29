Burcuna Göre Ne Kadar Egolusun?
Ego... Kimi zaman bir özgüven kalkanı, kimi zaman başkalarının sabrını test etme biçimi. Peki sen bu konuda ne durumdasın? Kendine aşırı mı güveniyorsun, yoksa o kadar mütevazı mısın ki fark edilmek için köşe başında bekliyorsun?
Hadi teste!
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Burcunu seçer misin?
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Senin egon 10/8!
Senin egon 10/4!
Senin egon 10/6!
Senin egon 10/2!
Senin egon 10/10!
Senin egon 10/3!
Senin egon 10/5!
Senin egon 10/4!
Senin egon 10/7!
Senin egon 10/8!
Senin egon 10/5!
Senin egon 10/1!
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