Burcuna Göre Ne Kadar Egolusun?

Egon, duygularının derinliklerinde gizli bir hazine gibi saklı. Birisi seni incittiğinde ya da seni görmezden geldiğinde, kalbinin en derinlerinde bir yerlerde 'Ben gerçekten bu kadar değersiz miyim?' diye sessizce sorguluyorsun. Bu düşünceler, kırılganlığının ve hassasiyetinin bir yansıması. Ancak burada önemli olan şu ki, bu kırılganlık senin egonun bir parçası değil. Evet, belki biraz egolu olduğunu düşünebilirsin, ama aslında senin derdin tamamen başka bir yerden kaynaklanıyor: Sevilmek. Gösteriş yapmak ya da dikkat çekmek için değil, sadece ve sadece saf, gerçek sevgi için. İçindeki bu derin arzuyu, kalbindeki bu yanan sevgi ihtiyacını dindirmek istiyorsun. Bu yüzden, bir sonraki sefer biri seni incittiğinde ya da görmezden geldiğinde, kendine biraz daha anlayışla yaklaş. Unutma ki, senin derdin sevilmek ve bu, hiçbir şekilde egolu bir davranış değil. Sadece kendine olan saygını ve sevgini korumak için duyduğun içten bir ihtiyaç. Bu duyguları anlamak ve kabul etmek, kendine olan sevgini ve değerini daha da pekiştirecektir.