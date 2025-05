Burcuna Göre Ne Kadar Egolusun?

İşte oradaydın, sahnenin ışıkları üzerinde değil, ama herkesin gözleri üzerindeydi. Sahne ışıklarının altında olmanın ne önemi var ki, sen zaten her zaman ışıldıyorsun. Herkesin seni fark etmesini bekliyorsun, çünkü seni görmemeleri mümkün değil. Övgüler, senin için sıradan bir günün vazgeçilmez bir parçası. Bir gün boyunca övülmeden geçen her an, senin için bir kayıp. Kendinle ilgili değerini biliyorsun, ama bu yetmiyor. Senin değerini herkesin bilmesi gerekiyor. Çünkü sen, değerini herkese göstermeyi biliyorsun. Seninle aynı odada olan herkes, senin değerini bilmek zorunda. Krallar ve kraliçeler gibi yaşarsın. Senin yaşam tarzın, sıradan insanların hayatından çok farklı. Her hareketin, her adımın, her sözün, bir kralın ya da bir kraliçenin asaletini yansıtır. Evet, ego var. Ama bu ego, senin karizmanın bir parçası. Egon, seni sen yapan, özgün ve benzersiz kılan bir özellik. Ve tabii ki, karizma da var. Karizman, senin etrafına yaydığın o büyüleyici aura. Seni tanıyan herkes, bu karizmanın etkisine kapılıyor. Kendine has bir çekiciliğin var ve bu çekicilik, herkesi etkisi altına alıyor.