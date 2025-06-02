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İçin Ne Kadar Acıyor?

İçin Ne Kadar Acıyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 17:01

Bazen her şey yolunda görünür ama içimizde kopan fırtınaları kimse bilmez. Bir bakışımızın ardında biriken gözyaşlarını, bir gülümsememizin altında yatan kırıkları fark eden çok azdır. Senin içindeki o sızı ne durumda? Hala kanayan bir yara mı var yoksa kabuk bağladı mı?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Seni en çok ne üzer?

4. Geçmişte seni en çok kıran şey neydi?

5. Ağlamaya başladığında durmakta zorlanır mısın?

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6. Birini affetmek senin için kolay mı?

7. İnsanlara duygularını açmak konusunda nasılsın?

8. Unutmak senin için kolay mı?

9. Geceleri uyuyamadığında aklından geçen ilk şey?

10. Mutluluğu nasıl tanımlarsın?

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Senin için tarifsiz bir acı içinde!

Hayatın çalkantıları içerisinde senin kalbinde sakladığın bir değil, belki de onlarca yara var. Zamanın her şeyi iyileştireceği söylenir, ama bazı acılar aslında hiç geçmiyor, sadece sessizleşiyor. Kalbinin derinliklerinde hâlâ taşıdığın, belki de unutulmuş gibi görünen o kırgınlıklar, seni daha da yavaşlatıyor, adımlarını ağırlaştırıyor. Bir kelime, belki de bir bakış bile, seni içten içe darmadağın edebiliyor. Tüm bu karmaşanın içinde, belki de hiç beklemediğin bir anda, bir yerlerden bir ses çıkacak ve seni anlayacak. Unutma, hayatın karanlık dehlizlerinde bile bir ışık vardır ve bu ışık seni aydınlatmaya, yaralarını sarmaya yetecektir. Sadece biraz ışığa, biraz da güvene ihtiyacın var. Yeter ki umudunu kaybetme, çünkü her zaman bir çıkış yolu vardır.

Senin için çok acıyor!

Kalbinin kıvrımlarında hala taze olan acıların var, henüz tamamen iyileşmiş değilsin. Ancak sen, dış dünyaya karşı güçlü bir duruş sergileyenlerden birisin. Geceleri uykusuz geçen saatler, gündüzleri dillendirmediğin düşüncelerinle dolu. İçinde bir boşluk, eksik bir parça olduğunu hissediyorsun. Ancak bu durum seni yıldırmıyor, aksine daha da güçlü bir iradeyle hayata tutunmanı sağlıyor. Kalbinin kırıklıkları seni diğerlerinden farklı kılıyor, belki de biraz daha özel. Bu kırıklıklar, seni daha derin, daha gerçek bir insan yapıyor. Sıradan bir insanın gözden kaçırdığı detayları sen fark ediyorsun, çünkü senin bakış açın, yaşadıklarınla şekillenmiş, daha anlamlı ve daha derin. Bu yüzden sen, sıradan bir insan olmanın ötesindesin. Kırıklıklarınla, acılarınla ve güçlü duruşunla, hayatın gerçeklerini daha net gören, daha gerçek bir insansın.

Senin için sadece sızlıyor!

Hayatın seni her daim bir savaşçıya dönüştürdü, tıpkı bir elmas gibi, zorluklar karşısında parıldayan ve asla kırılmayan. Ancak, geçmişin gölgesi hala üzerinde, eski acıların izlerini hala taşıyorsun. Geçmişte yaşadıklarını düşündüğünde, kalbinin derinliklerinde hala bir sızı hissediyorsun. Ancak, bu seni hayattan koparmıyor, aksine daha da güçlendiriyor. Hayata karışmayı, yeni deneyimlere açık olmayı ve en önemlisi tekrar sevmeyi hiçbir zaman bırakmadın. İçindeki o derin yara artık iyileşmeye çok yakın. Kendine biraz daha şefkat göstermeyi ihmal etme, çünkü sen bunu fazlasıyla hak ettin. Biraz daha sabırlı ol, biraz daha kendine inan. Çünkü sen, hayatın tüm zorluklarına rağmen, hala parıldayan o değerli elmassın. Ve unutma, her yara zamanla iyileşir, senin yaran da iyileşecek. Kendine olan inancını hiç kaybetme, çünkü sen bunu çoktan hak ettin.

Senin için artık acımıyor!

Hayatın zorlu dalgalarıyla boğuşmuş, acılarıyla yüzleşmiş ve onları yenebilmiş birisin. Ancak, bu durum senin artık hiçbir acı hissetmeyeceğin anlamına gelmiyor. Tıpkı herkes gibi senin de kırılgan yanların, hassas noktaların var. Geçmişin ağır izlerini üzerinde taşıyor olman, seni geleceğe karşı umutsuzluğa sürüklemiyor. Aksine, geleceğe daha umut dolu, daha pozitif bir bakış açısıyla bakmanı sağlıyor. Kalbinde hâlâ taptaze bir sevgi barındırıyorsun. Bu sevgi, seni hayata daha sıkı bağlıyor, yaşama sevincini artırıyor. Kalbindeki bu sıcaklık, hayatın soğuk ve zorlu anlarında bile seni ısıtan, içini aydınlatan bir kıvılcım oluyor. Bu sıcaklıkla, hayatın tüm zorluklarına karşı direnç gösteriyor, her defasında daha güçlü bir şekilde ayağa kalkıyorsun. İşte bu yüzden, sen hayatın zorluklarına karşı koyabilen, acılarına rağmen umudunu yitirmeyen, sevgi dolu bir kalbi olan birisin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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