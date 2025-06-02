İçin Ne Kadar Acıyor?

Hayatın çalkantıları içerisinde senin kalbinde sakladığın bir değil, belki de onlarca yara var. Zamanın her şeyi iyileştireceği söylenir, ama bazı acılar aslında hiç geçmiyor, sadece sessizleşiyor. Kalbinin derinliklerinde hâlâ taşıdığın, belki de unutulmuş gibi görünen o kırgınlıklar, seni daha da yavaşlatıyor, adımlarını ağırlaştırıyor. Bir kelime, belki de bir bakış bile, seni içten içe darmadağın edebiliyor. Tüm bu karmaşanın içinde, belki de hiç beklemediğin bir anda, bir yerlerden bir ses çıkacak ve seni anlayacak. Unutma, hayatın karanlık dehlizlerinde bile bir ışık vardır ve bu ışık seni aydınlatmaya, yaralarını sarmaya yetecektir. Sadece biraz ışığa, biraz da güvene ihtiyacın var. Yeter ki umudunu kaybetme, çünkü her zaman bir çıkış yolu vardır.