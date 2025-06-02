İçin Ne Kadar Acıyor?
Bazen her şey yolunda görünür ama içimizde kopan fırtınaları kimse bilmez. Bir bakışımızın ardında biriken gözyaşlarını, bir gülümsememizin altında yatan kırıkları fark eden çok azdır. Senin içindeki o sızı ne durumda? Hala kanayan bir yara mı var yoksa kabuk bağladı mı?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Seni en çok ne üzer?
4. Geçmişte seni en çok kıran şey neydi?
5. Ağlamaya başladığında durmakta zorlanır mısın?
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6. Birini affetmek senin için kolay mı?
7. İnsanlara duygularını açmak konusunda nasılsın?
8. Unutmak senin için kolay mı?
9. Geceleri uyuyamadığında aklından geçen ilk şey?
10. Mutluluğu nasıl tanımlarsın?
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Senin için tarifsiz bir acı içinde!
Senin için çok acıyor!
Senin için sadece sızlıyor!
Senin için artık acımıyor!
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