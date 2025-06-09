Sen Ne Kadar Karmaşıksın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aynı anda birçok farklı duyguyu hissettiğin olur mu?
4. Duygularını başkalarıyla paylaşmakta nasılsın?
5. İnsanlar seni kolay tanıyabilir mi?
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6. Bir konu hakkında karar verirken çok uzun düşündüğün olur mu?
7. Biri sana “Neyi seviyorsun?” dese hemen cevap verebilir misin?
8. Aynı duruma her seferinde farklı tepkiler verebilir misin?
9. Kendi iç dünyanı tanımlarken hangi kelime sana daha yakın?
10. Verdiğin kararlar genelde nasıldır?
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Sen karmakarışıksın!
Sen bazen karmaşıksın!
Sen hiç karmaşık değilsin!
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