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Sen Ne Kadar Karmaşıksın?

Sen Ne Kadar Karmaşıksın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 13:03

Bazı insanlar tıpkı açık bir kitap gibidir; duyguları, düşünceleri, niyetleri nettir. Bazılarıysa labirent gibi… Derin, katmanlı, çözüldükçe daha çok gizem barındıran... Peki ya sen? Kendini tanımlarken karmaşık kelimesi aklına hiç geliyor mu?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aynı anda birçok farklı duyguyu hissettiğin olur mu?

4. Duygularını başkalarıyla paylaşmakta nasılsın?

5. İnsanlar seni kolay tanıyabilir mi?

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6. Bir konu hakkında karar verirken çok uzun düşündüğün olur mu?

7. Biri sana “Neyi seviyorsun?” dese hemen cevap verebilir misin?

8. Aynı duruma her seferinde farklı tepkiler verebilir misin?

9. Kendi iç dünyanı tanımlarken hangi kelime sana daha yakın?

10. Verdiğin kararlar genelde nasıldır?

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Sen karmakarışıksın!

Senin zihnin, kendi başına bir evren. İçinde birbirinden farklı gezegenler, parıldayan yıldızlar ve gizemli kara delikler barındırıyor. Bu evrenin içinde kaybolmak ise oldukça kolay. İnsanlar seni anlamaya, çözmeye çalışırken kendi yollarını kaybedebilirler. Senin derinliğin, karmaşıklığın onları adeta büyüler. Senin zihnin, bir labirent gibi... Bu labirentin her köşesinde yeni bir sırra, yeni bir hikayeye rastlamak mümkün. Bu hikayelerin her biri, senin zengin ve karmaşık dünyanın bir parçası. Bazen sen bile bu karmaşık dünyada kendine yetişmekte zorlanıyorsun. Karmaşıklığın, senin en büyük çekiciliğin. Seninle tanışanlar, bu karmaşık dünyayı keşfetmek için adeta can atıyor. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bu yoğunluk ve karmaşıklık bazen seni yalnızlaştırabilir. Bu evrende kendini kaybedenler olduğu gibi, seni de kaybedenler olabilir. Bu yüzden, karmaşıklığınla birlikte sıcak ve samimi bir yanını da göstermeyi ihmal etme. Bu sayede, hem kendini hem de çevrendekileri daha mutlu ve huzurlu hissedebilirsin.

Sen bazen karmaşıksın!

Bir yandan sade, diğer yandan karmaşık bir yapıya sahipsin. Her yönün tam anlamıyla net olmasa da, hiç de anlaşılmaz değilsin. Bir labirent gibi, bazen derinliklere dalıyorsun, bazen de tüm netliğiyle önümüzde duruyorsun. İçe dönük ve dışa dönük hallerin arasında bir salınım içindesin, sanki bir denge tahtası üzerinde dans ediyor gibi. Sıradanlığın ve karmaşıklığın tam ortasında, kendi eşsiz tarzını yaratan bir sen var. Her katmanında yeni bir sürpriz, her dönemeçte yeni bir heyecan barındırıyorsun. Ne tamamen sıradan, ne de tamamen karmaşık... Sadece tam kararında, kusursuz bir sen...

Sen hiç karmaşık değilsin!

Hayatın labirentlerinde kaybolmak yerine, senin için karmaşıklık yabancı bir kelime. İçindeki duyguların, düşüncelerin, niyetlerin kristal kadar berrak. Ne düşünüyorsan dudaklarından dökülüveriyor, ne hissediyorsan tüm hücrelerinle yaşıyorsun. İnsanlar seninle karşılaştığında, bir bilmeceyi çözmek zorunda kalmıyorlar çünkü sen, baştan çözülmüş bir kitap gibi karşılarına çıkıyorsun. Açık ve net olmak elbette bir erdem, ama belki de hayatına biraz gizem katmanın zamanı gelmiştir. Kim bilir, belki de bu yeni baharat, hayatının tadını biraz daha artırabilir. İçindeki o gizemli dünyayı keşfetmek belki de seni daha da ilginç kılabilir. Sonuçta, biraz gizem her zaman daha heyecan verici olmuştur, değil mi?

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İnci Döşer
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