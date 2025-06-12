Sen Neden Flört Edemiyorsun?
Flört... Bazısı için çocuk oyuncağı, bazısı içinse tam bir bilinmezlik! Senin flörtlerin neden başarısız oluyor? Belki sen bile farkında değilsin ama bir yerlerde işler yanlış gidiyor olabilir!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Biri sana iltifat ettiğinde nasıl tepki veriyorsun?
4. Birinin sana ilgisi olduğunu fark edince ne yaparsın?
5. Flört etmek sence bir oyun mu?
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6. Eski flörtlerinle ilişkin nasıl?
7. Aşk filmleri seni ne kadar etkiler?
8. Hiç birine seni beğeniyorum dedin mi?
9. Bir buluşmada en çok neyi düşünürsün?
10. Aşk hakkında ne düşünüyorsun?
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Sen güvensizlikten dolayı flört edemiyorsun!
Sen kafanın karışıklığından dolayı flört edemiyorsun!
Sen yanlış kişileri seçtiğin için flört edemiyorsun!
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