Sen Neden Flört Edemiyorsun?

Aşkın büyülü dünyasına adım atmak, kalbinin ritmini hızlandıran o özel kişiyle flört etmek istiyorsun. Ancak, sanki bir yerlerde bir şeyler ters gidiyor. Belki de zamanlama konusunda bir hata yapıyorsun ya da belki de yanlış kişilere yelken açıyorsun. Bazen, aşkın o karmaşık labirentinde yolunu bulmak için fazla düşünüyorsun ve bu da seni spontane olmaktan alıkoyuyor. Ama unutma, aşk bir sanattır ve her sanat gibi, flört etmeyi de öğrenmek zaman alır. Belki de şu anda tam olarak bu süreçtesin. Senin yapman gereken şey aslında oldukça basit: Doğru kişiyi, doğru anda yakalamak. Belki de bu kişi çoktan hayatına girmiş bile. Belki de tam da bu anda, seninle aynı duyguları paylaşmayı bekleyen biri var. Önemli olan, bu süreci keyifle yaşamak ve her deneyimden bir şeyler öğrenmek. Unutma, aşk bir macera ve her macera da kendi içinde bir öğrenme süreci. Şimdilik flört etmeyi öğrenme sürecinde olabilirsin, ancak bu süreçte yaşadığın her deneyim, seni o doğru kişiye bir adım daha yaklaştıracaktır.