Hayattan Ne Kadar Keyif Alıyorsun?
Günlük koşuşturmanın içinde bazen hayatın tadını kaçırıyoruz. Oysa küçük mutluluklar, kahkahalar, güneşli bir sabah ya da sıcak bir kahve... Bunların her biri hayattan keyif almanın bir parçası. Peki sen, gerçekten hayattan ne kadar keyif alıyorsun? Yoksa hayat, bir görev listesi gibi mi geliyor sana?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabahları uyanınca ilk yaptığın şey ne?
4. En son ne zaman bir şey için "Gerçekten mutluyum!" dedin?
5. Kalabalık bir ortamda ne hissedersin?
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6. Yeni yerler keşfetmek hakkında ne düşünüyorsun?
7. Kendinle baş başa kaldığında ne hissedersin?
8. Hayatta seni en çok ne motive eder?
9. Hayatını bir film türü olarak düşünsen hangisi olurdu?
10. Kendini mutlu etmek için ne yaparsın?
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Sen hayattan sonsuz bir keyif alıyorsun!
Sen hayattan çoğunlukla keyif alıyorsun!
Sen hayattan pek keyif alamıyorsun!
Sen hayattan hiç keyif alamıyorsun!
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bitse de gitsek modundayım ....