Sen Hayallerini Ne Zaman Yaşayacaksın?
Hayaller… Kimi zaman bir valize sığar, kimi zaman bir gökyüzüne. Kimi hemen peşinden koşar, kimi bir ömür erteler. Peki ya sen? Hayallerinle ne durumdasın? Onları sadece geceleri mi ziyaret ediyorsun, yoksa gündüz düşlerinde de mi yaşıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu anki ruh halini en iyi tanımlayan kelime hangisi?
4. Şu anda hayatında seni en çok zorlayan şey ne?
5. Şu anda yapmak isteyip yapamadığın bir şey var mı?
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6. Hayal kelimesi sana ne hissettiriyor?
7. Hayallerini en çok kiminle paylaşmayı istersin?
8. Hayallerini gerçekleştireceğine inanıyor musun?
9. Gelecek kelimesi sende ne uyandırıyor?
10. Bir sihirli değneğin olsa ilk neyi değiştirirdin?
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Sen hayallerini çok yakında yaşayacaksın!
Senin hayallerini yaşamana biraz daha var!
Senin hayallerini yaşamana daha çok var!
Senin hayallerin senden çok uzakta!
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