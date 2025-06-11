Aşk Sana Ne Hissettiriyor?
Aşk… Kimi için bir sihir, kimi için travmanın adı. Kimi zaman kalp çarpıntısı, kimi zaman derin bir sessizlik. Aşk bazen sarhoş eder, bazen yaralar. Ama herkesin kalbine dokunuşu farklıdır. Peki senin için aşk ne demek? Heyecan mı, güven mi, korku mu yoksa özgürlük kaybı mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşkı tarif et desek, hangisini seçersin?
4. İdeal bir ilişkinin olmazsa olmazı nedir?
5. Sevdiğin birine karşı duygularını kolayca belli eder misin?
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6. Eski ilişkilerini düşününce aklına ne geliyor?
7. Sana biri seni sevdiğini söylese, ilk tepkin ne olur?
8. Sence aşk mı seni bulur, sen mi aşkı?
9. Aşk senin hangi yönünü daha çok ortaya çıkarır?
10. Aşık olmaktan korkar mısın?
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Aşk sana umut hissettiriyor!
Aşk sana kaygı hissettiriyor!
Aşk sana karmaşık hissettiriyor!
Aşk sana tamamlanmış hissettiriyor!
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