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Aşk Sana Ne Hissettiriyor?

Aşk Sana Ne Hissettiriyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.06.2025 - 12:03

Aşk… Kimi için bir sihir, kimi için travmanın adı. Kimi zaman kalp çarpıntısı, kimi zaman derin bir sessizlik. Aşk bazen sarhoş eder, bazen yaralar. Ama herkesin kalbine dokunuşu farklıdır. Peki senin için aşk ne demek? Heyecan mı, güven mi, korku mu yoksa özgürlük kaybı mı?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşkı tarif et desek, hangisini seçersin?

4. İdeal bir ilişkinin olmazsa olmazı nedir?

5. Sevdiğin birine karşı duygularını kolayca belli eder misin?

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6. Eski ilişkilerini düşününce aklına ne geliyor?

7. Sana biri seni sevdiğini söylese, ilk tepkin ne olur?

8. Sence aşk mı seni bulur, sen mi aşkı?

9. Aşk senin hangi yönünü daha çok ortaya çıkarır?

10. Aşık olmaktan korkar mısın?

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Aşk sana umut hissettiriyor!

Aşk, senin için kalbinin en derin köşelerine işleyen bir kıvılcım. O kıvılcım, gözlerinde yeni bir ışık yakar, ruhunu taze bir bahar rüzgarı gibi sarıp sarmalar. Her yeni aşkla, kendinin daha önce keşfetmediğin bir versiyonuyla tanışırsın. Aşık olduğunda, dünyaya çocuk gözleriyle bakar, hayatın her köşesinde bir güzellik, bir umut bulursun. Evet, bazen kalbin kırılmış olabilir; belki de birçok kez. Ama her defasında, aşkın iyileştirici gücüne inanır, 'Bu defa başka' diyebilecek cesareti kendinde bulursun. Çünkü aşk, senin içindeki en masum, en saf duygudur. O, senin içindeki çocuğu uyandırır, hayata karşı umutla dolmanı sağlar. Aşk, senin için hayatın tüm zorluklarına rağmen var olmaya değer bir duygu. O, kalbindeki yaraları sarmalar, ruhunu canlandırır ve seni sen yapan en özel duygudur. Aşkla, hayat her zaman biraz daha güzel, biraz daha anlamlıdır.

Aşk sana kaygı hissettiriyor!

Aşk, senin için bir gemiyle bilinmeyen sularda seyahat etmek gibi, değil mi? İçinde bulunduğun bu gizemli okyanus, güven, sadakat ve kırılganlık dalgalarıyla dolu. Bu dalgalar, seni korkutuyor, belki de biraz da titretiyor. Kalbini birine kaptırmaktan değil, onu kaybetmekten korkuyorsun. Bu nedenle, aşkın ısısını hissetmek yerine, ondan uzak durmayı tercih ediyorsun. Belki de zamanla, kalbini saran, onu sıcaklıkla dolduran ve seni aşka inandıracak biri çıkacak karşına. Ancak öncelikle, kendine 'ben aşkı hak ediyorum' demeyi öğrenmelisin. Kendine bu inancı kazandırmalı ve kalbini aşka açmalısın. Unutma, aşkın sıcaklığına kapılmak, hayatın en güzel deneyimlerinden biri olabilir. Bu yüzden kendine izin ver, aşka bir şans ver ve kalbini bu eşsiz deneyime aç.

Aşk sana karmaşık hissettiriyor!

Aşk, senin için bir labirent gibi. Sevdikçe, sanki özgürlüğünü birer birer tüketiyormuş gibi hissediyorsun. Aşkın büyüsüne kapıldığında, kendini bir çırpıda kaybediyor, tüm duygularınla birlikte sürükleniyormuşsun gibi hissediyorsun. Bu durum karşısında iki seçeneğin oluyor: Ya kalbinin etrafına sıkı sıkıya duvarlar örüyorsun ya da tüm duygularını içine gömüyorsun. Ancak unutma ki, aşk bir kontrol mekanizması değil, tam aksine yaşanılması gereken bir deneyim, bir serüven. Belki de artık kendini bu büyülü serüvene bırakmanın, duygularının rehberliğinde aşkın peşinden gitmenin zamanı gelmiştir?

Aşk sana tamamlanmış hissettiriyor!

Aşk, senin için basit bir duygudan çok daha fazlası; o, ruhunun derinliklerine işleyen bir bağ. Birini sevdiğinde, onunla derin bir bağ kurmak, onu tüm çıplaklığıyla tanımak ve ona tam anlamıyla güvenmek istersin. Kalbini kolay kolay kimseye açmazsın, fakat bir kere açtığında, o kişiyi oradan çıkarmak neredeyse imkansızdır. Aşk, sana eksik bir parçanın yerine oturmuş gibi hissettirir, tamamlanmışlık duygusu yaşatır. Belki aşk konusunda biraz yavaş hareket ediyorsun, belki de sevdiklerine karşı hislerini ifade etmekte çekingen davranıyorsun. Fakat unutma, gerçek aşk zamana yayılan ve sabırla yürütülen bir süreçtir. Hızlı başlayan aşklar gibi hızlı tükenmez; aksine, zamanla daha da güçlenir. Sonuçta kalıcı olan aşklar yavaş ilerleyenlerdir, değil mi?

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İnci Döşer
İnci Döşer
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