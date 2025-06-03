Sen İlişkinin Hangi Zamanında Evlilik Teklifi Alacaksın?
Bazıları ilk bakışta bu kişiyle evlenirim der, bazıları yıllar geçse de karar veremez. Peki senin evlilik teklifin ne zaman gelecek? İlişkiler, zamanla gelişir ama her zaman zamanla ilerlemez. Belki sen daha ilk öpücükte gelinliğe hazırsındır, belki de ciddi konuşmalar başlamadan yüzük parmağına yüzük takılır.
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1. Aşka karşı genel tavrın nedir?
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2. İlk buluşmada ne beklersin?
3. Sana göre evlilik ne demek?
4. Evlilik teklifini nerede hayal ediyorsun?
5. Partnerinle en çok neyi önemsersin?
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6. İlişkide en çok hangi davranış seni uzaklaştırır?
7. Sence ilişkilerde zamanlama ne kadar önemli?
8. Evlenince hayatının nasıl değişmesini istersin?
9. Senin için hangisi önemli!
Sen ilişkinin 6-8. ayında evlilik teklifi alacaksın!
Sen ilişkinin 1. yılında evlilik teklifi alacaksın!
Sen ilişkinin 3. yılından sonra evlilik teklifi alacaksın!
Sen ilişkide hiç evlenme teklifi almayabilirsin!
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