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Daha Ne Kadar Kırılacaksın?

Daha Ne Kadar Kırılacaksın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 13:01

Her insan zaman zaman kırılganlıkla karşı karşıya kalır. Bu, kaçınılmaz bir gerçek. Kimimiz, en ufak bir rüzgar esintisinde hemen dalgalanır, kırılırken, kimimiz fırtınalar karşısında bile dimdik ayakta durmayı başarır. Sen, bu hayat yolculuğunda daha ne kadar kırılmaya devam edeceksin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşkı nasıl tanımlarsın?

4. Sana en çok ne acı verir?

5. Kalbin hala sevgiye açık mı?

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6. Bir ilişkiyi bitiren şey nedir sence?

7. En çok neye güvenirsin?

8. Birisi seni hayal kırıklığına uğrattığında ne yaparsın?

9. Seni biri tanımaya çalışsa ilk ne fark eder?

10. Kalbini toparlamak için neye ihtiyaç duyarsın?

10. Kalbini toparlamak için neye ihtiyaç duyarsın?
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Sen daha çok kırılacaksın!

Hayatın tüm renklerini kalbinde hissetmeyi seven, duygularını bastıramayan birisin sen. Her kırılma, her hayal kırıklığı seni biraz daha olgunlaştırıyor, hayatın gerçeklerini biraz daha net görmeni sağlıyor. Ancak bu durum, senin içindeki o saf ve temiz umudu söndüremiyor. Her seferinde yeniden umutla insanlara bakabiliyorsun, onlara güvenmeyi sürdürebiliyorsun. Ancak bu iyi niyetin, bu saf umudun bazen seni yıpratıyor, içindeki enerjiyi emiyor. Evet, kırılacaksın... Ama her seferinde toparlanmayı, yeniden ayağa kalkmayı da bileceksin. Çünkü senin kalbin, bir savaşçı gibi kolay kolay pes etmiyor. Her yenilginin ardından daha güçlü bir şekilde ayağa kalkıyor, yeniden savaşmaya, yeniden sevmeye devam ediyor. Bu senin en büyük gücün, en büyük silahın... Kendine güvenmeye devam et, çünkü senin kalbinin enerjisi hiçbir zaman tükenmeyecek.

Sen biraz daha kırılacaksın!

Hayatın boyunca bir dizi hayal kırıklığına uğradın, bu yüzden güvenmek artık senin için biraz zorlaşmış olabilir. Belki de birçok kez hayal kırıklığına uğradın ve bu yüzden artık biraz daha temkinli davranıyorsun. Ancak, içinde hâlâ bir hareketlilik, bir umut kıvılcımı var. Kalbin tamamen iyileşmedi, belki de bazı yaraların hâlâ taze. Ancak sen, tüm bu acılara rağmen, durmak yerine yürümeyi tercih ediyorsun. Hayatın sana öğrettiği en önemli derslerden biri, herkesin ikinci bir şansı hak etmediği oldu. Bu, belki de en acı veren derslerden biriydi, ama bu ders sayesinde artık daha bilinçli biri oldun. Belki de bir kez daha yara alacaksın, belki de bir kez daha kalbin kırılacak. Ancak bu sefer, bu durumla nasıl başa çıkacağını biliyorsun ve bu sefer daha bilinçli bir şekilde karşılaşacaksın bu durumla. Sonuçta, hayatın acıları ve hayal kırıklıkları seni daha güçlü biri yaptı, daha bilinçli biri yaptı.

Sen artık kırılmıyorsun!

Hayatın seni öyle bir sarmalına çekmiş ki, artık kalbindeki kırıklar kimseye tam anlamıyla yakınlaşmana engel oluyor. Kalbin hâlâ ritmik bir şekilde atıyor, fakat sanki bir buz tabakasının altında hapsolmuş gibi, soğuk ve duygusuz. Bu durumu kimseye göstermiyorsun, belki de farkında bile değiller. Ancak içinde, derinlerde bir yerlerde hâlâ umut ışığı yanıyor. Dikkatli olmalısın, çünkü her duvar seni dış dünyadan korumak için değil, bazen de seni kendi içinde hapseder. Belki de duvarlarını aşmanın vakti gelmiştir. Belki de tek yapman gereken, tüm korkularını bir kenara bırakıp, yeniden birine inanmayı denemek. Bu, senin için zor olabilir, ancak belki de tam da ihtiyacın olan şey bu. İçindeki buz tabakasını eritecek, kalbini yeniden ısıtacak birine inanmayı denemek...

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İnci Döşer
İnci Döşer
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