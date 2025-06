Hayatın tüm renklerini kalbinde hissetmeyi seven, duygularını bastıramayan birisin sen. Her kırılma, her hayal kırıklığı seni biraz daha olgunlaştırıyor, hayatın gerçeklerini biraz daha net görmeni sağlıyor. Ancak bu durum, senin içindeki o saf ve temiz umudu söndüremiyor. Her seferinde yeniden umutla insanlara bakabiliyorsun, onlara güvenmeyi sürdürebiliyorsun. Ancak bu iyi niyetin, bu saf umudun bazen seni yıpratıyor, içindeki enerjiyi emiyor. Evet, kırılacaksın... Ama her seferinde toparlanmayı, yeniden ayağa kalkmayı da bileceksin. Çünkü senin kalbin, bir savaşçı gibi kolay kolay pes etmiyor. Her yenilginin ardından daha güçlü bir şekilde ayağa kalkıyor, yeniden savaşmaya, yeniden sevmeye devam ediyor. Bu senin en büyük gücün, en büyük silahın... Kendine güvenmeye devam et, çünkü senin kalbinin enerjisi hiçbir zaman tükenmeyecek.