Daha Ne Kadar Kırılacaksın?

Hayatın boyunca bir dizi hayal kırıklığına uğradın, bu yüzden güvenmek artık senin için biraz zorlaşmış olabilir. Belki de birçok kez hayal kırıklığına uğradın ve bu yüzden artık biraz daha temkinli davranıyorsun. Ancak, içinde hâlâ bir hareketlilik, bir umut kıvılcımı var. Kalbin tamamen iyileşmedi, belki de bazı yaraların hâlâ taze. Ancak sen, tüm bu acılara rağmen, durmak yerine yürümeyi tercih ediyorsun. Hayatın sana öğrettiği en önemli derslerden biri, herkesin ikinci bir şansı hak etmediği oldu. Bu, belki de en acı veren derslerden biriydi, ama bu ders sayesinde artık daha bilinçli biri oldun. Belki de bir kez daha yara alacaksın, belki de bir kez daha kalbin kırılacak. Ancak bu sefer, bu durumla nasıl başa çıkacağını biliyorsun ve bu sefer daha bilinçli bir şekilde karşılaşacaksın bu durumla. Sonuçta, hayatın acıları ve hayal kırıklıkları seni daha güçlü biri yaptı, daha bilinçli biri yaptı.