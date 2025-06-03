Daha Ne Kadar Kırılacaksın?
Her insan zaman zaman kırılganlıkla karşı karşıya kalır. Bu, kaçınılmaz bir gerçek. Kimimiz, en ufak bir rüzgar esintisinde hemen dalgalanır, kırılırken, kimimiz fırtınalar karşısında bile dimdik ayakta durmayı başarır. Sen, bu hayat yolculuğunda daha ne kadar kırılmaya devam edeceksin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşkı nasıl tanımlarsın?
4. Sana en çok ne acı verir?
5. Kalbin hala sevgiye açık mı?
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6. Bir ilişkiyi bitiren şey nedir sence?
7. En çok neye güvenirsin?
8. Birisi seni hayal kırıklığına uğrattığında ne yaparsın?
9. Seni biri tanımaya çalışsa ilk ne fark eder?
10. Kalbini toparlamak için neye ihtiyaç duyarsın?
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Sen daha çok kırılacaksın!
Sen biraz daha kırılacaksın!
Sen artık kırılmıyorsun!
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