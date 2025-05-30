Yazlığını Dekore Et Yazlığın Nerede Olacak Söyleyelim!
Bembeyaz perdeler, deniz kokan yastıklar, taş duvarlar, renkli minderler... Hayalindeki yazlık nasıl olmalı? Senin tarzına göre yazlığın hangi tatil cennetinde olurdu dersin? Dekorasyon zevkine göre sana en uygun yeri söylüyoruz!
Hadi bakalım!
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1. Öncelikle evinin nasıl görüneceğine karar ver!
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2. Şimdi de bahçesini seç bakalım!
3. Şimdi evin girişini seçelim!
4. Sıra salonda!
5. Şimdi de mutfağını seç bakalım!
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6. Sıra yatak odasında!
7. Banyo seç bakalım!
8. Şimdi de balkon seçelim!
Senin yazlığın Alaçatı'da olacak!
Senin yazlığın Bodrum'da olacak!
Senin yazlığın Datça'da olacak!
Senin yazlığın Ayvalık'ta olacak!
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