Eski Sevgiline Yazmalı mısın?

Bir aşkın ardından kalbinde bıraktığı izlerle baş başa kaldığın bu dönem, senden belki de tahmin ettiğinden daha çok şey götürmüş olabilir. Her gün biraz daha toparlanmaya çalışıyorsun, adım adım ilerliyorsun. Ancak bu süreçte ona yazmak, sanki tüm yaralarını yeniden kanatırcasına sana zarar verebilir. Özlemek, insanın doğasında var olan bir duygu. Her birimiz zaman zaman özleriz, bu kaçınılmaz. Ancak unutma ki, her özlem bir dönüş bileti olmak zorunda değil. Bazen özlemek, sadece geçmişe dair bir nostalji, bir anıyı canlandırma çabasıdır ve bu çabanın sonunda bir dönüş yolculuğu olmayabilir. Bu nedenle, kendine biraz şefkat göster. Kendini koru, o mesajı atmaktan vazgeç. Kendi iyiliğini düşün, kendi kalbini düşün. Unutma, her şeyin bir zamanı var ve belki de şimdi, sadece kendine odaklanmanın zamanıdır. Kendi iyiliğini düşün, kendi kalbini düşün. Unutma, her şeyin bir zamanı var ve belki de şimdi, sadece kendine odaklanmanın zamanıdır. Kendine şefkat göster, o mesajı atma...