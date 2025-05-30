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Eski Sevgiline Yazmalı mısın?

Eski Sevgiline Yazmalı mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 12:01

Geçmişte kalan biriyle yeniden iletişim kurmak bir cesaret işi olduğu kadar, akıllıca bir karar da olmalı. Bu test sana eski sevgiline yazıp yazmaman gerektiği konusunda dürüst bir fikir vermeye çalışacak. Hazırsan, biraz dürüstlük ve biraz cesaretle sorulara geçelim. Sonucu gördüğünde belki de o mesajı atmadan önce bir kez daha düşüneceksin...

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Eski sevgilini düşündüğünde ilk hissettiğin ne?

4. Ayrılığın üzerinden ne kadar zaman geçti?

5. Şu an bir ilişkisi var mı?

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6. Ayrılık nasıl oldu?

7. Sana yazsa ne yaparsın?

8. Geçmişte onunla mutlu muydun?

9. Ayrıldıktan sonra hayatına yeni biri girdi mi?

10. En çok hangi durumda onu özlüyorsun?

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Ona kesinlikle yazmalısın!

Aşkın kalbinde hala taptaze bir şekilde yaşadığı o kişi, gözlerini kapattığın anda aklına gelen ilk yüz, hâlâ seninle. Bu inkâr edilemez bir gerçek. Aranızda bir zamanlar öyle bir bağ oluşmuş ki, bu duyguların kolay kolay sönmesi mümkün değil. Belki de ona, tüm kibarlığınızla, zarif bir 'merhaba' demenin zamanı gelmiştir. Bu küçük adım, hem senin hem de onun ruhuna iyi gelebilir, bir nevi huzur getirebilir. Ama bir yandan da, bu durumda dikkatli olman gerektiğini unutmamalısın. Eğer beklentilerin yüksekse, hayal kırıklığına uğrama ihtimaline karşı kendini hazırlıklı tutmalısın. Aşkın çalkantılı dalgalarında yüzerken, her zaman bir can yeleği bulundurman gerektiğini unutma. Bu yüzden, her ne olursa olsun, olası bir hayal kırıklığına karşı kendini korumayı ihmal etme.

Ona yazarken iki kere düşünmelisin!

Bir mesaj atmak mı istiyorsun ona? Ama içinde fırtınalar kopuyor, değil mi? Bu karmaşanın sebebi gerçekten onu özlemen mi, yoksa yalnızlığın mı seni bu hale getirdi? İşte bu soruya içtenlikle ve dürüstçe yanıt vermen gerekiyor. Eğer gerçekten onu özlüyorsan, o zaman mesajını göndermek için bir engel yok. Ama eğer bu yalnızlık duygusuysa, o zaman belki de bir adım geri atmalı ve kendine biraz zaman tanımalısın. Kendini gereksiz yere yormaktan kaçın. Sonuçta, hayatın zorluklarına karşı koyman gereken bir savaşçısın, değil mi? Kendine hak ettiği değeri ver ve bu karmaşayı çözmeden harekete geçme. Kendine biraz zaman tanı, belki de ihtiyacın olan şey tam olarak bu.

Ona yazmamalısın!

Bir aşkın ardından kalbinde bıraktığı izlerle baş başa kaldığın bu dönem, senden belki de tahmin ettiğinden daha çok şey götürmüş olabilir. Her gün biraz daha toparlanmaya çalışıyorsun, adım adım ilerliyorsun. Ancak bu süreçte ona yazmak, sanki tüm yaralarını yeniden kanatırcasına sana zarar verebilir. Özlemek, insanın doğasında var olan bir duygu. Her birimiz zaman zaman özleriz, bu kaçınılmaz. Ancak unutma ki, her özlem bir dönüş bileti olmak zorunda değil. Bazen özlemek, sadece geçmişe dair bir nostalji, bir anıyı canlandırma çabasıdır ve bu çabanın sonunda bir dönüş yolculuğu olmayabilir. Bu nedenle, kendine biraz şefkat göster. Kendini koru, o mesajı atmaktan vazgeç. Kendi iyiliğini düşün, kendi kalbini düşün. Unutma, her şeyin bir zamanı var ve belki de şimdi, sadece kendine odaklanmanın zamanıdır. Kendi iyiliğini düşün, kendi kalbini düşün. Unutma, her şeyin bir zamanı var ve belki de şimdi, sadece kendine odaklanmanın zamanıdır. Kendine şefkat göster, o mesajı atma...

Ona asla yazmamalısın!

Bir zamanlar hayatının merkezinde olan o büyülü gemi, artık limandan uzaklaşmış, ufuk çizgisinde bir siluet haline gelmiş. Seninse yönünü çoktan başka bir rotaya çevirdiğin, yeni bir yolculuğa adım attığın bir gerçek. O gemi artık senin hikayenin bir parçası, ama sadece bir parçası. Ona dair bir şeyler yazmak, geçmişin tozlu sayfalarını karıştırmaktan başka bir işe yaramaz. Kalbin, geçmişin hüzünlü melodilerinden sıyrılarak, huzur dolu bir ritim bulmuşken, neden bu ritmi bozmayı göze alasın ki? Neden huzur dolu bu ritmi, geçmişin karmaşık notalarıyla riske atasın? Unutma, senin için parlak bir gelecek var. Geçmişin gölgeleri, geleceğin ışığını karartamaz. Belki de şu an tam da bu yüzden, yeni bir yolculuğa çıkmışsın. Belki de bu yüzden, o gemi artık limanda değil. Çünkü senin için daha iyi bir gelecek var, ve bu gelecek, geçmişin gemilerine takılıp kalmaktan çok daha fazlasını hak ediyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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