Eski Sevgiline Yazmalı mısın?
Geçmişte kalan biriyle yeniden iletişim kurmak bir cesaret işi olduğu kadar, akıllıca bir karar da olmalı. Bu test sana eski sevgiline yazıp yazmaman gerektiği konusunda dürüst bir fikir vermeye çalışacak. Hazırsan, biraz dürüstlük ve biraz cesaretle sorulara geçelim. Sonucu gördüğünde belki de o mesajı atmadan önce bir kez daha düşüneceksin...
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Eski sevgilini düşündüğünde ilk hissettiğin ne?
4. Ayrılığın üzerinden ne kadar zaman geçti?
5. Şu an bir ilişkisi var mı?
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6. Ayrılık nasıl oldu?
7. Sana yazsa ne yaparsın?
8. Geçmişte onunla mutlu muydun?
9. Ayrıldıktan sonra hayatına yeni biri girdi mi?
10. En çok hangi durumda onu özlüyorsun?
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Ona kesinlikle yazmalısın!
Ona yazarken iki kere düşünmelisin!
Ona yazmamalısın!
Ona asla yazmamalısın!
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