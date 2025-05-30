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Ne Kadar Vurdumduymazsın?

Ne Kadar Vurdumduymazsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 13:01

Biri sana trip atsa, “ne oldu ki şimdi?” mi dersin? Yoksa sabaha kadar düşünüp uykusuz mu kalırsın? Herkesin hayatı ciddiye alma seviyesi farklı… Peki ya sen? Umursamaz mısın yoksa her detayı kafaya takanlardan mı?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sana biri küserse ne yaparsın?

4. Bir ortamda tartışma çıkarsa nasıl davranırsın?

5. Mesajlara geç dönmek sana göre mi?

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6. Ailenden biri seni eleştirdi, ne düşünürsün?

7. İşlerini genellikle nasıl halledersin?

8. Günü boş geçirince suçluluk hisseder misin?

9. Sevgilin trip attı, nasıl tepki verirsin?

10. Biri sana bağırırsa ne yaparsın?

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Senin vurdumduymazlıkla alakan yok!

Hayatının her köşesinde, en küçük bir soğuk esinti bile senin için devasa bir anlam taşır, değil mi? Kimin ne söylediği, neden öyle bir tavır sergilediği, aslında ne demek istediği... Tüm bu sorular adeta bir karusel gibi aklında dönüp durur. Senin empati seviyenin yüksekliği, birçok insanın hayranlıkla bakacağı bir özellik. Ancak bu durum, seni zaman zaman yıpratabilir, tüketebilir. Bazen, belki de ihtiyacın olan şey, biraz boş vermek, biraz rahatlamak olabilir. Her detayın, her durumun, her kişinin üzerine gitmek zorunda değilsin. Her şeyi çözmeye çalışmak, her sorunun üzerine eğilmek zorunda değilsin. Unutma, hayatın her anını dolu dolu yaşamak ve keyif almak da senin hakkın. Dolayısıyla, bazen biraz geri çekilmek, olayları akışına bırakmak belki de seni daha da rahatlatacaktır. Her şeyin sonucunu merak etmek yerine, bazen sadece yaşamaya odaklanmak senin için en iyisi olabilir.

Sen bazen vurdumduymazsın!

Hayatın sana sunduğu karmaşık derslerden biri de 'her şeye kulak verirsen, her şeyi gözlerinle takip edersen, sonunda yıpranıp tükeneceğin' oldu. Bu nedenle, çevrendeki çoğu şeyi bilinçli bir şekilde görmezden gelme, duymazdan gelme taktiğini benimsedin. Bu durum, seni dış dünyanın karmaşasından bir nebze olsun koruyor, rahatlatıyor. Ancak bu durum, çevrendeki insanlar tarafından bazen 'soğuk' ve ilgisiz biri olarak algılanmana neden olabiliyor. Belki de hayatın hızına ayak uydurmak, her şeyi göz ardı etmek yerine, küçük detaylara biraz daha önem vermek, onları daha fazla takdir etmek sana daha iyi gelebilir. Bu, hayatına yeni bir bakış açısı getirebilir ve ilişkilerini daha da güçlendirebilir. Belki de küçük şeylere verdiğin değer, seni 'soğuk' olarak görenlerin gözünde daha sıcak, daha anlayışlı biri haline getirebilir. Unutma, hayatın tadını çıkarmak için bazen küçük detaylarda saklı olan büyük mutlulukları görmek gerekir.

Sen fazlasıyla vurdumduymazsın!

Sen, hayatın karmaşasından uzak durmayı tercih edenlerdenmişsin. 'Bir olay çıktı mı, ben orada yokum' diyebilecek kadar rahat bir kişiliğe sahipsin. Bu, senin yaşam tarzın haline gelmiş. İnsanların ne düşündüğü, ne hissettiği, ne yaşadığı... Bunlar senin radarına pek girmiyor gibi. Duygusal konular seni hızla sıkıyor ve enerjini düşürüyor olabilir. Ancak, belki de biraz daha içten ve samimi bağlar kurmayı denemelisin. Kim bilir, belki bu senin hayata bakış açını değiştirir, belki de yaşam enerjini artırır. Unutma, bazen bir 'Nasılsın?' demek bile büyük bir fark yaratır ve insanları birbirine daha çok bağlar. İçinde bulunduğumuz bu hızlı ve karmaşık dünyada, belki de ihtiyacımız olan şey tam da bu: Daha samimi, daha içten ve daha anlamlı bağlantılar kurmak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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