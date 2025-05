Ne Kadar Vurdumduymazsın?

Hayatının her köşesinde, en küçük bir soğuk esinti bile senin için devasa bir anlam taşır, değil mi? Kimin ne söylediği, neden öyle bir tavır sergilediği, aslında ne demek istediği... Tüm bu sorular adeta bir karusel gibi aklında dönüp durur. Senin empati seviyenin yüksekliği, birçok insanın hayranlıkla bakacağı bir özellik. Ancak bu durum, seni zaman zaman yıpratabilir, tüketebilir. Bazen, belki de ihtiyacın olan şey, biraz boş vermek, biraz rahatlamak olabilir. Her detayın, her durumun, her kişinin üzerine gitmek zorunda değilsin. Her şeyi çözmeye çalışmak, her sorunun üzerine eğilmek zorunda değilsin. Unutma, hayatın her anını dolu dolu yaşamak ve keyif almak da senin hakkın. Dolayısıyla, bazen biraz geri çekilmek, olayları akışına bırakmak belki de seni daha da rahatlatacaktır. Her şeyin sonucunu merak etmek yerine, bazen sadece yaşamaya odaklanmak senin için en iyisi olabilir.