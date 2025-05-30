Ne Kadar Vurdumduymazsın?
Biri sana trip atsa, “ne oldu ki şimdi?” mi dersin? Yoksa sabaha kadar düşünüp uykusuz mu kalırsın? Herkesin hayatı ciddiye alma seviyesi farklı… Peki ya sen? Umursamaz mısın yoksa her detayı kafaya takanlardan mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sana biri küserse ne yaparsın?
4. Bir ortamda tartışma çıkarsa nasıl davranırsın?
5. Mesajlara geç dönmek sana göre mi?
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6. Ailenden biri seni eleştirdi, ne düşünürsün?
7. İşlerini genellikle nasıl halledersin?
8. Günü boş geçirince suçluluk hisseder misin?
9. Sevgilin trip attı, nasıl tepki verirsin?
10. Biri sana bağırırsa ne yaparsın?
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Senin vurdumduymazlıkla alakan yok!
Sen bazen vurdumduymazsın!
Sen fazlasıyla vurdumduymazsın!
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