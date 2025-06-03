onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Onda Nasıl Bir İz Bıraktın?

Onda Nasıl Bir İz Bıraktın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 12:01

Hayatımıza giren her insan bir iz bırakır; bazıları içimizi ısıtan bir hatıra, bazılarıysa içimizi acıtan bir yara olur. Peki ya sen? Sessizce bir kalpte yer ettin mi? Yoksa iz bıraktığını bile fark etmeden geçip gittin mi? Belki bir tebessüm kaldı senden geriye, belki de derin bir boşluk…

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir ilişki bittikten sonra ilk ne yaparsın?

4. İnsanlar seni nasıl tanımlar?

5. “Senin gibisini bir daha bulamam” sözünü duydun mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gidişin nasıl olur?

7. Aşkta seni tanımlayan kelime nedir?

8. İnsanlar senden ayrıldıktan sonra nasıl olur?

9. Ayrıldıktan sonra eski sevgilini stalklar mısın?

10. Duygularını paylaşma şeklin nasıl?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen hafif bir rüzgar gibi iz bırakmışsın!

Senin varlığın, bir şarkının tatlı melodisi gibi... Kısa bir sürede, insanlara anlamlı bir şeyler katarsın, ama hiçbir zaman kalplerinde büyük bir fırtına yaratmazsın. Seninle zaman geçirenler, seni her zaman güzel anılarla, neşeli gülüşlerle ve keyifli sohbetlerle hatırlarlar. Ancak, onların hayatlarına derin ve kalıcı bir iz bırakmadan, sessizce ve zarif bir şekilde ayrılırsın. Belki de senin var oluşunun amacı tam da budur; kalıcı izler bırakmak değil, insanların yüzünde bir tebessüm oluşturmak, onlara geçici ama unutulmaz bir mutluluk yaşatmak. Seninle geçirilen her an, bir şarkının melodisi gibi hafızalarda yer eder, ama hiçbir zaman kalplerde fırtınalar koparmaz. Bu nedenle belki de sen, yüzleri güldürmek, kalpleri hafifletmek için varsın.

Sen onda etkileyici bir iz bırakmışsın!

Seninle geçirilen anların büyülü bir etkisi vardır. Sıcacık gülümsemen, neşeli kahkahaların, derin ve anlamlı sohbetlerin... İşte bunlar, insanların hafızalarında silinmez bir iz bırakır. Hatta ayrılık bile bu anıların tatlılığını azaltamaz. Sen, insanların hayatlarından çıktığın anda bile, onların kalplerinde huzur veren bir his bırakırsın. Seninle paylaşılan anılar, hafızalarda öylesine derin bir iz bırakır ki, bu iz zamanla soluklaşır ama asla tamamen silinmez. Senin bıraktığın his, kalplerde sessizce yaşar. Bu iz, belki her an karşılaşılan bir şey değildir, belki de sadece sessiz anlarda, yalnızlıkta, hüzünde hatırlanır. Ancak bu iz, varlığını sürekli hissettirir. Bu yüzden seni unutmak, bir çiçeğin kokusunu unutmak gibi zordur. Senin bıraktığın iz, bir çiçeğin kokusu gibi, hafif ama kalıcıdır. Bu iz, bir çiçeğin kokusu gibi, hafızalarda uzun süre yaşar. İşte bu yüzden, seni unutmak, bir çiçeğin kokusunu unutmak kadar zordur. Sen, kalplerde sessizce yaşarsın, izin belki bağırmaz ama her zaman oradadır.

Sen onda sarsıcı bir iz bıraktın!

Bazılarının hayatında, senin ayrılığın adeta bir dönüm noktası oldu. Hayatlarının içine öyle bir dalış yaptın ki, senin ardından hiçbir şey aynı kalmadı. Sen onlara sadece bir aşk değil, adeta bir yaşam dersi bıraktın. Belki de bir köşede, seni hâlâ düşleyen biri, 'neden gitti, ne oldu da onu kaybettim?' diye kendi kendine sorular soruyor olabilir. Çünkü sen, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir aşk hikâyesiydin. Senin varlığın, onların hayatında öyle bir iz bıraktı ki, senin yokluğun bile bir varlık oldu. Her ne kadar seninle geçirdikleri zaman, bir rüya gibi kısa ve çabuk bitmiş olsa da, senin yokluğunla baş başa kaldıkları süreç onlara adeta bir ömür gibi geldi. Belki de seninle geçirdikleri her an, onlar için bir hazineydi ve senin gidişinle birlikte bu hazineyi kaybetmiş olduklarını düşünüyor olabilirler. Ancak, sen onlara sadece bir ilişki değil, bir hayat dersi bıraktın. Bir aşkın ne olduğunu, bir aşkın ne olabileceğini öğrettin. Ve belki de şimdi, seni hâlâ düşleyen biri, 'ne oldu da kaybettim?' diye kendi kendine sorular soruyor olabilir. Çünkü sen, sadece bir hatıra değil, aynı zamanda unutulması zor bir hikâye oldun. Seninle geçen her an, onların hayatında derin izler bıraktı ve bu izler, senin yokluğunda bile silinmeyecek birer anı olarak kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın