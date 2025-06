Onda Nasıl Bir İz Bıraktın?

Seninle geçirilen anların büyülü bir etkisi vardır. Sıcacık gülümsemen, neşeli kahkahaların, derin ve anlamlı sohbetlerin... İşte bunlar, insanların hafızalarında silinmez bir iz bırakır. Hatta ayrılık bile bu anıların tatlılığını azaltamaz. Sen, insanların hayatlarından çıktığın anda bile, onların kalplerinde huzur veren bir his bırakırsın. Seninle paylaşılan anılar, hafızalarda öylesine derin bir iz bırakır ki, bu iz zamanla soluklaşır ama asla tamamen silinmez. Senin bıraktığın his, kalplerde sessizce yaşar. Bu iz, belki her an karşılaşılan bir şey değildir, belki de sadece sessiz anlarda, yalnızlıkta, hüzünde hatırlanır. Ancak bu iz, varlığını sürekli hissettirir. Bu yüzden seni unutmak, bir çiçeğin kokusunu unutmak gibi zordur. Senin bıraktığın iz, bir çiçeğin kokusu gibi, hafif ama kalıcıdır. Bu iz, bir çiçeğin kokusu gibi, hafızalarda uzun süre yaşar. İşte bu yüzden, seni unutmak, bir çiçeğin kokusunu unutmak kadar zordur. Sen, kalplerde sessizce yaşarsın, izin belki bağırmaz ama her zaman oradadır.