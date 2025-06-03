Onda Nasıl Bir İz Bıraktın?
Hayatımıza giren her insan bir iz bırakır; bazıları içimizi ısıtan bir hatıra, bazılarıysa içimizi acıtan bir yara olur. Peki ya sen? Sessizce bir kalpte yer ettin mi? Yoksa iz bıraktığını bile fark etmeden geçip gittin mi? Belki bir tebessüm kaldı senden geriye, belki de derin bir boşluk…
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişki bittikten sonra ilk ne yaparsın?
4. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
5. “Senin gibisini bir daha bulamam” sözünü duydun mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Gidişin nasıl olur?
7. Aşkta seni tanımlayan kelime nedir?
8. İnsanlar senden ayrıldıktan sonra nasıl olur?
9. Ayrıldıktan sonra eski sevgilini stalklar mısın?
10. Duygularını paylaşma şeklin nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen hafif bir rüzgar gibi iz bırakmışsın!
Sen onda etkileyici bir iz bırakmışsın!
Sen onda sarsıcı bir iz bıraktın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın