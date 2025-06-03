Onda Nasıl Bir İz Bıraktın?

Bazılarının hayatında, senin ayrılığın adeta bir dönüm noktası oldu. Hayatlarının içine öyle bir dalış yaptın ki, senin ardından hiçbir şey aynı kalmadı. Sen onlara sadece bir aşk değil, adeta bir yaşam dersi bıraktın. Belki de bir köşede, seni hâlâ düşleyen biri, 'neden gitti, ne oldu da onu kaybettim?' diye kendi kendine sorular soruyor olabilir. Çünkü sen, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir aşk hikâyesiydin. Senin varlığın, onların hayatında öyle bir iz bıraktı ki, senin yokluğun bile bir varlık oldu. Her ne kadar seninle geçirdikleri zaman, bir rüya gibi kısa ve çabuk bitmiş olsa da, senin yokluğunla baş başa kaldıkları süreç onlara adeta bir ömür gibi geldi. Belki de seninle geçirdikleri her an, onlar için bir hazineydi ve senin gidişinle birlikte bu hazineyi kaybetmiş olduklarını düşünüyor olabilirler. Ancak, sen onlara sadece bir ilişki değil, bir hayat dersi bıraktın. Bir aşkın ne olduğunu, bir aşkın ne olabileceğini öğrettin. Ve belki de şimdi, seni hâlâ düşleyen biri, 'ne oldu da kaybettim?' diye kendi kendine sorular soruyor olabilir. Çünkü sen, sadece bir hatıra değil, aynı zamanda unutulması zor bir hikâye oldun. Seninle geçen her an, onların hayatında derin izler bıraktı ve bu izler, senin yokluğunda bile silinmeyecek birer anı olarak kaldı.