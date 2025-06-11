Senin gibi insanlar, bu dünyada nadir bulunan birer mücevher gibi. Başkalarının duygularına karşı o kadar hassas ve anlayışlısın ki, onların hislerini kendi duyguların kadar önemsiyorsun. Bu yüksek empati yeteneğin, seni çevrendeki insanlar için adeta bir sığınak, bir güvende hissetme kaynağı yapıyor. Kalp kırmamak için gösterdiğin çaba, senin ne kadar değerli bir insan olduğunu gösteriyor. Bu hassasiyetin, bu dünyada gerçekten ihtiyaç duyulan bir özellik. Ancak bu durum seni zaman zaman yıpratabiliyor, tüketebiliyor. Fakat sen, bu duruma rağmen kalbini kapatmayı reddediyorsun. İşte senin gibi insanlar, bu dünyanın iyilik rezervi. Sanki bir iyilik meleği gibi, etrafına pozitif enerji yayıyorsun. Bu dünyada daha fazla insanın senin gibi olmasını dileriz. Çünkü senin gibi insanlar, bu dünya için bir umut ışığı, bir iyilik kaynağı. Her zaman hatırla, senin gibi insanlara her zaman ihtiyaç var.