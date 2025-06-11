Kişilik Testi: Ne Kadar Kalpsizsin?
Bazıları için duygular bir sır, bazıları içinse her şeyden önce gelir… Sen de zaman zaman “Acaba biraz fazla mı umursamazım?” diye düşünüyor musun? Yoksa tam tersi, her şeyi fazla mı kalbine alıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Eski sevgilinden bir özür mesajı geldi. Ne yaparsın?
4. Birinin ağladığını görünce genelde ne hissedersin?
5. Duygusal sahnelerde ağladığın olur mu?
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6. Bir şeyden rahatsız olduğunda ne yaparsın?
7. İnsanların seni nasıl tanımladığını düşünüyorsun?
8. Empati yapar mısın?
9. Aşk hakkında ne düşünüyorsun?
10. Birine bağlanmak sence nasıldır?
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Sen hiç kalpsiz değilsin!
Sen çoğunlukla kalpsizsin!
Sen gerçek bir kalpsizsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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