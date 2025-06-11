Haziran Ayı Sana Ne Getirecek?
Yılın yarısı geldi çattı, ama hala aradığın huzuru, aşkı ya da enerjiyi bulamadın mı? Belki de Haziran ayı sana özel bir plan yapıyordur! Yazın başlangıcıyla birlikte hayat biraz daha hızlanır, umutlar filizlenir. Peki Haziran seni sarmalayacak mı, yoksa biraz zorlayacak mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Haziran kelimesi sana ne hissettiriyor?
4. Bu ay en çok neye ihtiyacın var?
5. Bu ay kendine dair yapmak istediğin bir değişiklik var mı?
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6. Sosyal ilişkilerin bu aralar nasıl?
7. Şu an kalbinde en baskın duygu hangisi?
8. Yaz planların arasında hangisi var?
9. Haziran bir karakter olsaydı, sence nasıl biri olurdu?
10. Sosyal medyada daha çok ne paylaşırsın?
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Haziran ayı sana aşkı getirecek!
Haziran sana huzuru getirecek!
Haziran sana sorumluluk ve maddi sıkıntılar getirecek!
Haziran sana eğlenceyi ve sürprizleri getirecek!
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