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Evet/Hayır Testine Göre Kızgın mısın Yoksa Nefret mi Ediyorsun?

Evet/Hayır Testine Göre Kızgın mısın Yoksa Nefret mi Ediyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 09:44

Bazen biri ya da bir şey canımızı çok sıkar. İçimizde birikmiş duygular bir yerden sonra patlama noktasına gelir. Ama o his gerçek bir nefret mi, yoksa sadece geçici bir öfke mi?

Hadi teste!

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1. Onu gördüğünde ortamdan uzaklaşmak istiyor musun?

2. Sana yapılan şey aklına gelince kalbin sıkışıyor mu?

3. Onun iyi bir şey yaşadığını duyduğunda sinirleniyor musun?

4. Olanları başkalarına hala anlatıyor musun?

5. Sık sık rüyana giriyor mu?

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6. Ona dair her şeyi sosyal medyadan sildin mi?

7. İçinden keşke hiç tanımasaydım dediğin oldu mu?

8. Özür dilese affeder misin?

9. Yaşadıklarını düşündüğünde hak ettim diyor musun?

10. Sence bu durum seni değiştirdi mi?

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Sen ondan nefret ediyorsun!

Hayır, sen sadece biraz kızgın değilsin. İçindeki bu duygular, zamanla bir kıvılcımın koca bir yangına dönüştüğü gibi, nefrete dönüşmüş. Bu kişiye ya da belki de yaşadığın bir olaya karşı hissettiklerin, bir gece ansızın uykudan uyanıp sonra tekrar uyuyabileceğin bir kabus gibi geçici değil. Bu duygular, derinlerde, kalbinin en kuytu köşelerinde yer edinmiş, kalıcı ve gerçek. Belki de bu nefreti, kendini korumak için bir zırh gibi sarmışsın etrafına. Ama unutma, bu zırhın altında sen var olmaya devam ediyorsun ve nefret, ne yazık ki, en çok seni içeriden tüketir. Belki de bu nefretle yüzleşmen gerekiyor, belki de elini kolunu sallayarak bırakıp gitmen... Bir şey kesin ki, içinde hala bir fırtına kopuyor. Belki dışarıdan bakıldığında sakin ve huzurlu görünüyorsun ama içindeki bu fırtına, seni hâlâ esir almış durumda. Bu fırtına, belki de seni daha güçlü bir birey yapacak, belki de tamamen yok edecek. Ancak unutma, her fırtınanın ardından güneş yeniden doğar ve belki de bu fırtına, seni yeni bir başlangıca hazırlıyor...

Sen ona sadece kızgınsın!

Hayatın bazen acımasızca sana bir tokat attığını hissetmiş olabilirsin. Belki sevdiklerinin hayal kırıklığına uğrattığına tanık oldun, belki de en yakınlarının ihanetine maruz kaldın. Bu yüzden şu anda içinde, yüreğinin en derinlerinde, bir volkan gibi patlamaya hazır bir öfke birikmiş olabilir. Ancak unutma, bu öfke henüz nefretin karanlık gölgesine bürünmemiş. Hala zamanın iyileştirici etkisine kapılarını açabilirsin. Şimdi sana iyi gelecek olan şey, biraz mesafe koymak ve kendine odaklanmak olabilir. İçindeki bu öfkeyi bir kenara bırakıp, kendini yeniden keşfetme zamanı gelmiş olabilir. Belki de bu, içinde biriktirdiğin tüm bu öfkeyi dönüştürme ve daha olumlu bir enerjiye çevirme zamanıdır. Unutma, öfke zehir gibidir ve içinde tuttuğun sürece seni yavaş yavaş tüketir. Bu yüzden, içindeki bu öfkeyi dönüştürme zamanı gelmiş olabilir. Kendine bir şans ver, belki de bu zorlukların üstesinden gelmek ve daha güçlü bir birey olmak için ihtiyacın olan tam da budur.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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