Evet/Hayır Testine Göre Kızgın mısın Yoksa Nefret mi Ediyorsun?

Hayır, sen sadece biraz kızgın değilsin. İçindeki bu duygular, zamanla bir kıvılcımın koca bir yangına dönüştüğü gibi, nefrete dönüşmüş. Bu kişiye ya da belki de yaşadığın bir olaya karşı hissettiklerin, bir gece ansızın uykudan uyanıp sonra tekrar uyuyabileceğin bir kabus gibi geçici değil. Bu duygular, derinlerde, kalbinin en kuytu köşelerinde yer edinmiş, kalıcı ve gerçek. Belki de bu nefreti, kendini korumak için bir zırh gibi sarmışsın etrafına. Ama unutma, bu zırhın altında sen var olmaya devam ediyorsun ve nefret, ne yazık ki, en çok seni içeriden tüketir. Belki de bu nefretle yüzleşmen gerekiyor, belki de elini kolunu sallayarak bırakıp gitmen... Bir şey kesin ki, içinde hala bir fırtına kopuyor. Belki dışarıdan bakıldığında sakin ve huzurlu görünüyorsun ama içindeki bu fırtına, seni hâlâ esir almış durumda. Bu fırtına, belki de seni daha güçlü bir birey yapacak, belki de tamamen yok edecek. Ancak unutma, her fırtınanın ardından güneş yeniden doğar ve belki de bu fırtına, seni yeni bir başlangıca hazırlıyor...