Evet/Hayır Testine Göre Kızgın mısın Yoksa Nefret mi Ediyorsun?
Bazen biri ya da bir şey canımızı çok sıkar. İçimizde birikmiş duygular bir yerden sonra patlama noktasına gelir. Ama o his gerçek bir nefret mi, yoksa sadece geçici bir öfke mi?
Hadi teste!
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1. Onu gördüğünde ortamdan uzaklaşmak istiyor musun?
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2. Sana yapılan şey aklına gelince kalbin sıkışıyor mu?
3. Onun iyi bir şey yaşadığını duyduğunda sinirleniyor musun?
4. Olanları başkalarına hala anlatıyor musun?
5. Sık sık rüyana giriyor mu?
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6. Ona dair her şeyi sosyal medyadan sildin mi?
7. İçinden keşke hiç tanımasaydım dediğin oldu mu?
8. Özür dilese affeder misin?
9. Yaşadıklarını düşündüğünde hak ettim diyor musun?
10. Sence bu durum seni değiştirdi mi?
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Sen ondan nefret ediyorsun!
Sen ona sadece kızgınsın!
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