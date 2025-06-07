Senin Kendinle Derdin Ne?
Bazen aynaya bakarız ve “Benim kendimle ne derdim var acaba?” diye düşünürüz. Kimi zaman iç sesimizle savaşır, kimi zaman geçmişteki kararlarımızla hesaplaşırız. Peki senin asıl meselen ne? Hayatla mı, kalbinle mi, yoksa sadece kendinle mi uğraşıyorsun?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Aynaya baktığında ne hissedersin?
4. Kendini mutlu etmek için ne yaparsın?
5. Hatalarınla yüzleşebiliyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Başarı elde ettiğinde ne hissedersin?
7. En çok hangi konuda takıntılısın?
8. Kendini tam anlamıyla sevebiliyor musun?
9. İnsanların seni en yanlış anladığı konu ne?
10. Gece yatağa yattığında aklından ne geçer?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin derdin sürekli kendini eleştirmen!
Senin derdin geçmişteki hataların!
Senin kendinle derdin kimliğini bulamaman!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın