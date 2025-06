Senin Kendinle Derdin Ne?

Hayatının senaryosunu yazarken, kaleminden dökülenlerin çoğu geçmişin gölgeleri oluyor. Keşkelerin, pişmanlıkların ve 'o an öyle yapmasaydım' dediğin anıların, hikayenin ana karakteri oluyor. Geçmişte yaşadığın her neyse, onunla yüzleşmekten kaçıyorsun ve bu durum seni ilerlemekten alıkoyuyor. Geçmişte takılı kalmış duygularınla dolu bir bavul taşıyorsun omuzlarında. Her adımında ağırlığı artıyor ve seni yavaşlatıyor. Bu bavulu bırakmak, geçmişi geride bırakmak kadar zor geliyor belki de. Ancak unutma ki, geçmişte yaşadıkların bugünkü seni oluşturdu. Ancak geçmişte yaşananlar, geçmişte kalmalı. Bırak artık tüm pişmanlıkları, keşkeleri ve 'o an öyle yapmasaydımları. Kendine bir iyilik yap ve kendini affet. Çünkü kendini affetmedikçe, geçmişin ağırlığından kurtulamazsın. Kendini affetmek, geçmişi kabullenmek ve yoluna devam etmek demektir. Kalbin, huzur dolu bir geleceği hak ediyor. Belki de şimdi, tam da bu an, geçmişi geride bırakıp geleceğe yönelmenin tam zamanı. Kendine bir şans ver ve kalbinin hak ettiği huzuru ona sun. Geçmişin gölgesinden çıkıp, geleceğin ışığına adım atmanın zamanı geldi.