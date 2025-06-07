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Senin Kendinle Derdin Ne?

Senin Kendinle Derdin Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.06.2025 - 13:02

Bazen aynaya bakarız ve “Benim kendimle ne derdim var acaba?” diye düşünürüz. Kimi zaman iç sesimizle savaşır, kimi zaman geçmişteki kararlarımızla hesaplaşırız. Peki senin asıl meselen ne? Hayatla mı, kalbinle mi, yoksa sadece kendinle mi uğraşıyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aynaya baktığında ne hissedersin?

4. Kendini mutlu etmek için ne yaparsın?

5. Hatalarınla yüzleşebiliyor musun?

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6. Başarı elde ettiğinde ne hissedersin?

7. En çok hangi konuda takıntılısın?

8. Kendini tam anlamıyla sevebiliyor musun?

9. İnsanların seni en yanlış anladığı konu ne?

10. Gece yatağa yattığında aklından ne geçer?

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Senin derdin sürekli kendini eleştirmen!

Kendine en çok zorlandığın, belki de en çok çatıştığın kişi sensin. İçindeki o dur durak bilmeyen, eleştiri oklarını sana yönelten ses, seni tüketiyor. Yaptığın hataları kabullenmekten çok, onları affetmekte zorlanıyorsun. Kendine karşı acımasız bir tutum içerisinde, sürekli bir 'yetersizlik' duygusuyla boğuşuyorsun. Ancak unutma ki, kusurlarımız bizleri insan yapan özelliklerimizdir. Hepimiz hatalar yaparız, önemli olan bu hatalardan ders çıkarabilmektir. Bu yüzden artık kendine karşı daha anlayışlı ve nazik olmanın zamanı geldi. Kendi en büyük eleştirmenin olmayı bırak, kendine biraz daha şefkat göster. Kendi iç sesini susturmayı öğren ve kendini olduğun gibi kabul etmeye başla. Kendine karşı daha nazik ol, çünkü sen bunu hak ediyorsun.

Senin derdin geçmişteki hataların!

Hayatının senaryosunu yazarken, kaleminden dökülenlerin çoğu geçmişin gölgeleri oluyor. Keşkelerin, pişmanlıkların ve 'o an öyle yapmasaydım' dediğin anıların, hikayenin ana karakteri oluyor. Geçmişte yaşadığın her neyse, onunla yüzleşmekten kaçıyorsun ve bu durum seni ilerlemekten alıkoyuyor. Geçmişte takılı kalmış duygularınla dolu bir bavul taşıyorsun omuzlarında. Her adımında ağırlığı artıyor ve seni yavaşlatıyor. Bu bavulu bırakmak, geçmişi geride bırakmak kadar zor geliyor belki de. Ancak unutma ki, geçmişte yaşadıkların bugünkü seni oluşturdu. Ancak geçmişte yaşananlar, geçmişte kalmalı. Bırak artık tüm pişmanlıkları, keşkeleri ve 'o an öyle yapmasaydımları. Kendine bir iyilik yap ve kendini affet. Çünkü kendini affetmedikçe, geçmişin ağırlığından kurtulamazsın. Kendini affetmek, geçmişi kabullenmek ve yoluna devam etmek demektir. Kalbin, huzur dolu bir geleceği hak ediyor. Belki de şimdi, tam da bu an, geçmişi geride bırakıp geleceğe yönelmenin tam zamanı. Kendine bir şans ver ve kalbinin hak ettiği huzuru ona sun. Geçmişin gölgesinden çıkıp, geleceğin ışığına adım atmanın zamanı geldi.

Senin kendinle derdin kimliğini bulamaman!

Haydi, biraz kendimizle yüzleşelim ve derinlere dalmaya cesaret edelim. Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışalım. Kendini tanımlamakta zorlanıyor, belki de biraz dağılmış hissediyorsun. Kim olduğunu, ne istediğini, nereye ait olduğunu bulmakta zorlanıyorsun. Ama dur bir dakika, belki de bu durumun aslında kötü bir tarafı yok. Belki de bu, sadece bir dönüşüm süreci. Düşünsene, belki de kendini kaybettiğini düşündüğün bu labirentin içinde aslında yeniden doğuyorsun. Belki de bu karmaşa, senin kendi içindeki değişimin, dönüşümün ve büyümenin bir parçası. Bu düşünce biraz korkutucu gelebilir, ama aynı zamanda heyecan verici değil mi? Kendini yeniden keşfetmek, belki de daha önce hiç bilmediğin yönlerini ortaya çıkarmak... Bu süreçte belki de en önemli şey, kendine karşı dürüst olmak ve bu dönüşüm sürecini kabullenmek. Kendini kaybettiğini düşündüğün yerde belki de aslında yeniden doğuyorsun. Ve belki de bu, tam da olman gereken yer. Bu düşünceyi biraz daha aklında tut ve belki de bu karmaşanın içinde bir anlam bulabilirsin. Kendini tanımlamakta zorlanıyor olman, aslında senin daha büyük bir resmi görmene yardımcı olabilir. Kendine biraz zaman tanı ve belki de bu süreçte kendini tamamen yeni bir şekilde tanıyabilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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