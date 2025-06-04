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Senin Herkesten Gizlediğin Yönün Ne?

Senin Herkesten Gizlediğin Yönün Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 12:01

Herkesin bir sır gibi sakladığı, sadece kendisinin bildiği ya da zaman zaman yüzleşmekten bile çekindiği bir yönü vardır. Bazen güçlü görünürüz ama içimizde fırtınalar kopar… Bazen çok neşeliyizdir ama aslında kırgınız… Peki ya sen? Senin herkesten gizlediğin yönün ne olabilir?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İnsanların seni nasıl biri olarak gördüğünü düşünüyorsun?

4. Geçmişine dönüp bir şeyi değiştirme şansın olsa, neyi değiştirirdin?

5. İnsanlar seni kırdığında ne yaparsın?

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6. Kalbin şu an ne durumda?

7. Hangi ortamda kendini daha rahat hissedersin?

8. Hangisini asla affedemezsin?

9. En son ne zaman gerçekten ağladın?

10. Bir sırrını biriyle paylaşacak olsan, kim olurdu?

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Senin herkesten gizlediğin yönün öfken!

Bir bakışta, sakin ve kontrollü bir tablo çiziyorsun. Dış dünyaya karşı bu sakin görüntünün altında, kimseye anlatmadığın, belki de kendine bile itiraf etmekte zorlandığın bir öfke saklı. Bu öfke, belki de hayatın sana sunduğu acımasız gerçeklerden, belki de seni kıran insanlardan, belki de hayallerinin yıkıldığı anlardan kaynaklanıyor. Dışarıya karşı soğukkanlı bir duruş sergilesen de, içindeki bu öfke fırtınası zaman zaman seni de sarsıyor. Belki de bazen, tüm bu duyguları dışa vurmak, içinde biriktirdiğin bu öfkeyi bir çığlıkla dışarı atmak istiyorsun. Ancak unutma, duygular ne kadar bastırılırsa, içindeki bu volkan o kadar büyür ve sonunda patlar. Dolayısıyla, bu duygusal yükü taşımak yerine, onları dönüştürmeyi öğrenmelisin. Bu öfke, hayal kırıklığı ve yaraları, belki de güçlü bir motivasyon kaynağına, belki de daha güçlü ve daha dirençli bir birey olmana yardımcı olacak bir araca dönüştürmeyi denemelisin. Unutma, her duygu bir enerji kaynağıdır ve bu enerjiyi nasıl kullanacağınız tamamen sizin elinizde.

Senin herkesten gizlediğin yönün duygusallığın!

Bir bakışta, dış dünyaya karşı sağlam bir kalkan gibi görünen, mesafeli ve belki de duygusuz biri olduğun düşünülebilir. Ancak bu sadece bir yanılsama. Çünkü asıl sen, içinde sakladığın derin duygusallıkla dolu bir bireysin. Bu duygusallık, seni eşsiz kılan, seni sen yapan en değerli özelliğin. Kırılgan bir kalbe sahipsin, ancak bu hassasiyetini dikkatlice saklıyorsun. Bu, belki de kendini koruma mekanizmanın bir parçası. Kalbinin yumuşaklığını, belki de kırılganlığını korumak için, etrafına kalın bir duvar örmüşsün. Bu duvar, seni dış dünyanın acımasızlığından koruyor, ancak aynı zamanda seni diğerlerinden de uzaklaştırıyor. Aslında, sevilmeye, anlaşılmaya ve belki de birinin gelip bu duvarları yıkmasına, seni gerçekten tanımasına ve anlamasına çok ihtiyacın var. Bu duvarların ardında saklanan, gerçek seni keşfetmek için sabırsızlanan biri olabilir mi acaba? Belki de bu kişi, seninle aynı duygusal derinliği paylaşan, seni tam anlamıyla anlayabilecek ve seninle aynı dili konuşabilecek biri olabilir. İşte bu, senin hikayenin gerçekten başladığı yer olabilir.

Senin herkesten gizlediğin yönün yalnızlığın!

Gürültülü kalabalıkların içinde dahi, garip bir şekilde kendini yalnız hissediyorsun. Çevrende bir sürü insan varken bile, seni gerçekten anlayan biriyle karşılaşmak sanki imkansız bir hazine avına dönüşüyor. Sessizliğin, dışarıdan bakıldığında bir 'cool'luk algısı yaratıyor ama aslında bu buzdağının görünmeyen kısmında paylaşılmamış birçok duygu, düşünce ve deneyim saklı. Bu duyguları paylaşacak birine ihtiyacın var, belki de en çok ihtiyaç duyduğun şey birinin sana sıcak bir şekilde 'Ben buradayım, seninleyim' demesi. Bu kişi belki de çok yakında, beklenmedik bir anda karşına çıkabilir. Ama ona ulaşabilmek için, belki de kendini biraz daha açman, duygularını ve düşüncelerini daha rahat ifade etmen gerekiyor. Bu yalnızlık hissi, belki de sadece bir geçiş süreci, belki de bir dönüşümün habercisi. Kendine izin ver, belki de hayatın sana sunacağı en güzel sürprizler hemen köşede seni bekliyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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