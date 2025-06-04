Senin Herkesten Gizlediğin Yönün Ne?
Herkesin bir sır gibi sakladığı, sadece kendisinin bildiği ya da zaman zaman yüzleşmekten bile çekindiği bir yönü vardır. Bazen güçlü görünürüz ama içimizde fırtınalar kopar… Bazen çok neşeliyizdir ama aslında kırgınız… Peki ya sen? Senin herkesten gizlediğin yönün ne olabilir?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İnsanların seni nasıl biri olarak gördüğünü düşünüyorsun?
4. Geçmişine dönüp bir şeyi değiştirme şansın olsa, neyi değiştirirdin?
5. İnsanlar seni kırdığında ne yaparsın?
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6. Kalbin şu an ne durumda?
7. Hangi ortamda kendini daha rahat hissedersin?
8. Hangisini asla affedemezsin?
9. En son ne zaman gerçekten ağladın?
10. Bir sırrını biriyle paylaşacak olsan, kim olurdu?
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Senin herkesten gizlediğin yönün öfken!
Senin herkesten gizlediğin yönün duygusallığın!
Senin herkesten gizlediğin yönün yalnızlığın!
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