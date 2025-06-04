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Sen Sevdiklerini Ne Kadar Sahipleniyorsun?

Sen Sevdiklerini Ne Kadar Sahipleniyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 11:08

Bazıları sevdiklerini gözünden bile sakınır, bazıları ise seviyorum ama herkesin yolu kendine der... Peki sen hangisisin? Sahiplenmek senin için ne ifade ediyor? Korumacı mısın, mesafeli mi? Yoksa her şey dozunda mı?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sevdiğin birinin morali bozulduğunda ne yaparsın?

4. Partnerin başkasıyla fazla samimi davranıyor. Ne yaparsın?

5. Sevdiğinin başarısı seni nasıl etkiler?

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6. Onunla ilgili bir sır öğrendin ne yaparsın?

7. Arkadaşın biriyle kavga etti. Senin tutumun?

8. Peki sen hangisiyle hareket edersin?

9. Sevgilin/arkadaşın seni kıskanıyor. Tepkin?

10. Sevdiğin biri senden uzaklaşıyor gibi ne yaparsın?

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Sen fazla sahiplencisin!

Sevgi, senin için bir nevi 'korkusuzca sahiplenme' eylemi. Sevdiklerin için her türlü zorluğa göğüs gerer, onları korumak adına hiçbir engel tanımazsın. Senin sevgin, kıskançlıkla yoğrulmuş, sadakatle süslenmiş bir koruyuculuk duygusu. Bu duygularla, sevdiklerinin canını yakan biri karşısında gözünü bile kırpmadan onları savunabilirsin. Ancak, bu durumun bir de madalyonun öteki yüzü var. Bu koruyucu ve sahiplenen tutumun, bazen sevdiklerini boğabilir. Onları koruma içgüdün o kadar güçlü ki, farkında olmadan onların özgürlüklerini kısıtlayabilir, nefes alacakları alanı daraltabilirsin. Unutma ki, sevgi aynı zamanda özgürlük demektir. Sevdiklerine nefes alacakları alanı bırakmayı ihmal etme. Onları korurken, aynı zamanda onların özgürlüklerine de saygı göstermeyi unutma. Bu dengeli yaklaşım, sevginin en güzel ifadesi olabilir.

Sen dozunda sahileniyorsun!

Bir çekim merkezi olduğunun farkında mısın? Senin sahiplenme tarzın, adeta bir limanın huzurlu suları gibi. Ne fazla dalgalı, ne de durgun. Tam bir denge ustası, hem sevdiğin kişiye kulak verip onunla beraber olabiliyor, hem de onun bireysel özgürlüğüne saygı gösteriyorsun. İnsanlar, senin sevginde adeta bir güven limanı buluyorlar. Sevgini gösterme tarzın, bir sanatçının eserine özen göstermesi gibi. Kıymet bilir, sabırlı ve içten bir şekilde sahiplenirsin. Herkesin kalbinde özel bir yerin var, çünkü seninle geçirilen her an, bir hazine değerinde. Seninle olanlar, kendilerini birer yıldız gibi hissederler, çünkü onları olduğu gibi kabul eder, değer verir ve onları anlamaya çalışırsın. İşte bu yüzden, seninle birlikte olanlar kendilerini dünyanın en şanslı insanları gibi hissederler. Seninle geçirilen her an, bir hikayenin en heyecanlı bölümü gibi.

Sen gizli sahipleniyorsun!

Aşkın, kalbinin en derin köşelerinde saklı. Sözcüklerle ifade etmek senin için zor olabilir ama duyguların içten ve yoğun. Sahiplenme hissin, sevdiklerine olan bağlılığın öyle büyük ki, bu duygularını dışa vuramadığın zamanlar oluyor. Bu durum, çevrendeki insanların seni yanlış anlamasına, belki de ilgisiz biri olarak algılamasına neden olabiliyor. Ama gerçekte senin kalbinin içi sevgiyle dolu, kocaman bir yüreğin var. Belki de bu duygularını biraz daha açık bir şekilde ifade etmek, daha rahat hissetmeni sağlar. Bu sayede insanlar, senin ne kadar büyük bir yüreğe sahip olduğunu daha iyi anlayabilirler.

Sen nadiren sahipleniyorsun!

Senin için aşk, birine sahip olmak anlamına gelmiyor; onu anlamak ve özgür bırakmak. Kimseyi kısıtlamıyorsun, kimseyi kıskanmıyorsun. Bu özgür ruhlu tavır, sana huzurun kapılarını sonuna kadar açıyor. Ancak bu durum, bazen karşındaki kişinin seni mesafeli ya da ilgisiz olarak algılamasına sebep olabiliyor. Bir adım geriye çekilip durumu değerlendirdiğinde, belki de duygularını daha açık bir şekilde ifade etmenin, bu yanılgıyı ortadan kaldırabileceğini düşünebilirsin. Duygularını açıkça göstermek, her zaman olduğu gibi, ilişkilerini daha sağlıklı ve anlaşılır bir hale getirebilir. Unutma, aşkta ve dostlukta her şey karşılıklı anlayış ve saygı üzerine kurulu. Bu yüzden, duygularını saklama ve onları özgürce ifade etme cesaretini göster. Sonuçta, herkes senin bu özgür ruhlu ve anlayışlı tavrını anlayacak ve takdir edecektir. İşte o zaman, her şey çok daha iyi olacak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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ben dozunda sahileniyormuşum. bodrum'dayım herhalde ondan sahileniyorum. tövbe ya işsiz bu kadar çok insan varken onedio editörlerinin para kazanmaları en bü... Devamını Gör