Sen Sevdiklerini Ne Kadar Sahipleniyorsun?

Bir çekim merkezi olduğunun farkında mısın? Senin sahiplenme tarzın, adeta bir limanın huzurlu suları gibi. Ne fazla dalgalı, ne de durgun. Tam bir denge ustası, hem sevdiğin kişiye kulak verip onunla beraber olabiliyor, hem de onun bireysel özgürlüğüne saygı gösteriyorsun. İnsanlar, senin sevginde adeta bir güven limanı buluyorlar. Sevgini gösterme tarzın, bir sanatçının eserine özen göstermesi gibi. Kıymet bilir, sabırlı ve içten bir şekilde sahiplenirsin. Herkesin kalbinde özel bir yerin var, çünkü seninle geçirilen her an, bir hazine değerinde. Seninle olanlar, kendilerini birer yıldız gibi hissederler, çünkü onları olduğu gibi kabul eder, değer verir ve onları anlamaya çalışırsın. İşte bu yüzden, seninle birlikte olanlar kendilerini dünyanın en şanslı insanları gibi hissederler. Seninle geçirilen her an, bir hikayenin en heyecanlı bölümü gibi.