Sen Sevdiklerini Ne Kadar Sahipleniyorsun?
Bazıları sevdiklerini gözünden bile sakınır, bazıları ise seviyorum ama herkesin yolu kendine der... Peki sen hangisisin? Sahiplenmek senin için ne ifade ediyor? Korumacı mısın, mesafeli mi? Yoksa her şey dozunda mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sevdiğin birinin morali bozulduğunda ne yaparsın?
4. Partnerin başkasıyla fazla samimi davranıyor. Ne yaparsın?
5. Sevdiğinin başarısı seni nasıl etkiler?
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6. Onunla ilgili bir sır öğrendin ne yaparsın?
7. Arkadaşın biriyle kavga etti. Senin tutumun?
8. Peki sen hangisiyle hareket edersin?
9. Sevgilin/arkadaşın seni kıskanıyor. Tepkin?
10. Sevdiğin biri senden uzaklaşıyor gibi ne yaparsın?
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Sen fazla sahiplencisin!
Sen dozunda sahileniyorsun!
Sen gizli sahipleniyorsun!
Sen nadiren sahipleniyorsun!
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ben dozunda sahileniyormuşum. bodrum'dayım herhalde ondan sahileniyorum. tövbe ya işsiz bu kadar çok insan varken onedio editörlerinin para kazanmaları en bü... Devamını Gör