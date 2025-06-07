Sen Hangi Ayrılık Cümlesine Katlanamazsın?
Bazı sözler vardır, bir defa duyarsın ve bir ömür kalbinde yankılanır… Ayrılıklar zaten zorken, bir de üstüne o bitirici cümle gelirse, işte o zaman yıkılırsın! Peki senin için en ağır olanı hangisi?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşkta en çok neye değer verirsin?
4. İlişkin bitince ilk ne yaparsın?
5. Sence aşkta affetmek gerekli midir?
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6. En büyük korkun hangisi?
7. Eski sevgilinin seni stalkladığını öğrensen ne yaparsın?
8. Hangi burç seni daha çok üzer?
9. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
10. Aranızda bir sorun çıktığında nasıl davranırsın?
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Sen " Sorun sende değil, bende." cümlesine katlanamazsın!
Sen "Sen daha iyilerine layıksın." cümlesine katlanmazsın!
Sen "Sana karşı bir şey hissedemiyorum cümlesine katlanamazsın!
Sen "Böyle olması gerekiyordu." cümlesine katlanamazsın!
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Sen “Sorun sende değil,bende”. cümlesine katlanamazsın! Bir cümle var ki, adeta seni yerle bir eder, tüm gücünü elinden alır. Neden mi? Çünkü sen, her ne ... Devamını Gör