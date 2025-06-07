onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Sen Hangi Ayrılık Cümlesine Katlanamazsın?

Sen Hangi Ayrılık Cümlesine Katlanamazsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.06.2025 - 12:02

Bazı sözler vardır, bir defa duyarsın ve bir ömür kalbinde yankılanır… Ayrılıklar zaten zorken, bir de üstüne o bitirici cümle gelirse, işte o zaman yıkılırsın! Peki senin için en ağır olanı hangisi?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşkta en çok neye değer verirsin?

4. İlişkin bitince ilk ne yaparsın?

5. Sence aşkta affetmek gerekli midir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. En büyük korkun hangisi?

7. Eski sevgilinin seni stalkladığını öğrensen ne yaparsın?

8. Hangi burç seni daha çok üzer?

9. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

10. Aranızda bir sorun çıktığında nasıl davranırsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen " Sorun sende değil, bende." cümlesine katlanamazsın!

Bir cümle var ki, adeta seni yerle bir eder, tüm gücünü elinden alır. Neden mi? Çünkü sen, her ne olursa olsun, olayların arkasındaki nedeni hep kendinde arayanlardansın. Kendini suçlar, kendini yersin. Belki de bu yüzden, bu cümle karşısında dili tutulur, cevap veremez olursun. Senin dünyan siyah ve beyazdan ibarettir. Gri tonlarına yer yoktur. Senin için biri ya tamamen hayatından çıkar, gider ya da hep yanında kalır. Bahanelerle dolu yarı yolda bırakılmalar, belirsizlikler senin kitabında yok. Bahane duymaya tahammülün yoktur, çünkü senin için her şey net ve açık olmalıdır. Ama ne yazık ki, hayat her zaman senin istediğin gibi net ve açık olmuyor. Netlik, bazen bir sis perdesi gibi kaybolup gidiyor. Ve sen, belki de en çok bu yüzden kırılıyorsun. Açıklama yapılmadan, bir neden belirtmeden terk edilmek seni en çok yaralayan şey. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemez, adeta bir çıkmaza girersin.

Sen "Sen daha iyilerine layıksın." cümlesine katlanmazsın!

Bir çırpıda okuduğun bu cümle, belki de kendini değersiz hissetmenin altında yatan en temel faktör. Bu cümlenin içerisinde kibarlık olduğunu düşünebilirsin, ancak aslında bu cümle, senin yetersiz olduğunu ima ediyor. Düşünsene, sen zaten onun gözünde 'en iyisi' olabilmek için elinden geleni ardına koymadın mı? Belki de günlerce, haftalarca hatta aylarca uğraştın, çabaladın. Ancak o, belki de senin tüm çabalarına rağmen, 'daha iyi' olduğunu düşündüğü birini buldu ve seni bıraktı. Bir de bu durumu düşün: Üstü kapalı reddedilmek... İşte senin en çok dayanamadığın durum bu. Belki de açıkça reddedilmekten daha çok acı veriyor sana. Çünkü bu durumda, belirsizliklerle dolu bir bekleyiş içerisine giriyorsun ve bu durum, seni daha da fazla yıpratıyor.

Sen "Sana karşı bir şey hissedemiyorum cümlesine katlanamazsın!

Bir anda tüm çabaların, tüm fedakârlığın bir cümleyle yok sayılır. İşte bu, hayatının en zor anlarından biri olur. Bir yandan yüreğindeki sevgi, bir yandan da kırılan gururun arasında kalırsın. Sen, her zaman anlamaya, empati kurmaya çalışan kişisin. Başkalarının düşüncelerini, duygularını anlamak için çaba sarf edersin. Ancak bu cümleyle birlikte, sanki hiç dinlememişsin, hiç anlamamışsın gibi hissettirilir sana. Bu durum, seni derinden sarsar. İşte bu yüzden, seni en çok 'anlaşılmamış olmak' acıtır. Kendini ifade etmekte başarısız olduğunu düşünürsün. Kendi duygularını, düşüncelerini anlatmakta ne kadar çabalasan da, karşındaki kişi tarafından anlaşılmamış olmak, seni derinden yaralar. Sen en çok duygularının hiçe sayılmasına katlanamıyorsun. Sevgini, özverini, sadakatini, tüm bu duygularını yok sayan bir tutum karşısında, dayanmakta zorlanırsın. Kendini değersiz hissetmeye başlarsın. Bu durum, seni daha da yıpratır ve incitir.

Sen "Böyle olması gerekiyordu." cümlesine katlanamazsın!

Bir cümle var ki, kafanı karıştırmaktan daha öte, seni adeta çılgına çeviriyor. İçinde hiçbir somut bilgi, hiçbir açıklanabilir neden bulunmuyor. Cümle, belirsiz bir şekilde 'olması gerekiyordu' diyerek, kalbine derin bir çizik atıyor. Belki de bir yara açıyor, kim bilir? Sen, bu karmaşık duygular içerisinde, bir anlam arayışına giriyorsun. Ancak cümle, bu arayışının karşısında sadece sessizliğini sunuyor. Belki de kaçıyor senden, belki de korkuyor seninle yüzleşmekten... Ama senin asıl katlanamadığın şey, nedenini bile bilmediğin bir ayrılık. Neden bu ayrılık? Neden şimdi? Neden ben? İşte tüm bu sorular, kafanı kurcalıyor, kalbini acıtıyor. Ve belki de en zoru, bu soruların hiçbirine bir yanıt bulamaman...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
yaren

Sen “Sorun sende değil,bende”. cümlesine katlanamazsın! Bir cümle var ki, adeta seni yerle bir eder, tüm gücünü elinden alır. Neden mi? Çünkü sen, her ne ... Devamını Gör