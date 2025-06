Sen Hangi Ayrılık Cümlesine Katlanamazsın?

Bir cümle var ki, adeta seni yerle bir eder, tüm gücünü elinden alır. Neden mi? Çünkü sen, her ne olursa olsun, olayların arkasındaki nedeni hep kendinde arayanlardansın. Kendini suçlar, kendini yersin. Belki de bu yüzden, bu cümle karşısında dili tutulur, cevap veremez olursun. Senin dünyan siyah ve beyazdan ibarettir. Gri tonlarına yer yoktur. Senin için biri ya tamamen hayatından çıkar, gider ya da hep yanında kalır. Bahanelerle dolu yarı yolda bırakılmalar, belirsizlikler senin kitabında yok. Bahane duymaya tahammülün yoktur, çünkü senin için her şey net ve açık olmalıdır. Ama ne yazık ki, hayat her zaman senin istediğin gibi net ve açık olmuyor. Netlik, bazen bir sis perdesi gibi kaybolup gidiyor. Ve sen, belki de en çok bu yüzden kırılıyorsun. Açıklama yapılmadan, bir neden belirtmeden terk edilmek seni en çok yaralayan şey. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemez, adeta bir çıkmaza girersin.