Aşk Seni Değiştiriyor mu?
Aşık olduğumuzda bazen kendimizi bambaşka biri gibi hissederiz. Her zamanki rutinlerimiz değişir, hayata bakışımız farklılaşır, hatta bazen arkadaşlarımız bile 'Seni tanıyamıyoruz!' diyebilir. Peki, aşk seni ne kadar değiştiriyor? Yoksa her koşulda 'Ben buyum' mu diyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşık olduğunda arkadaşlarına olan ilginde nasıl bir değişiklik olur?
4. Aşk senin için ne kadar öncelikli?
5. Aşıkken dış görünüşüne olan özenin artar mı?
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6. Aşk hayatında fedakarlık ne seviyededir?
7. Sevgilinle aynı fikirde olmamak seni ne kadar etkiler?
8. Aşıkken daha duygusal biri olur musun?
9. Sevgilin senden bir şey yapmanı isterse ama sen istemiyorsan ne yaparsın?
10. Aşk bittiğinde ne hissedersin?
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Aşk seni değiştirmiyor!
Aşk seni küçük de olsa değiştiriyor!
Aşk seni bambaşka bir insan yapıyor!
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