Bilinçaltından Hiç Çıkmayan Düşünce Ne?

Bir düşün bakalım, içinde bir yerlerde, belki de en derinlerinde, varoluşsal soruların fırtınalar koparıyor, değil mi? Hayatın amacı nedir, benim yolum neresidir, ben kimim? gibi soruların seni sürekli bir iç sorgulamaya, kendi iç dünyana bir yolculuğa çekiyor. Bilinçaltındaki düşüncelerin, o gizemli ve karmaşık labirentin her köşesine ulaşmak, her bir detayı keşfetmek için durmaksızın daha derine, daha da derine inmeye çalışıyor. Belki de 'Her şeyin bir anlamı olmalı' diyerek kendi içinde bir düzen arıyorsun. Ancak hayatın ironik bir şekilde bize öğrettiği bir şey varsa, o da bazen anlamın, kendi başına bir hedef olmaktan çok, anlam arayışında, o yolculukta gizli olduğudur. Evet, belki de asıl mesele, sonuca ulaşmak değil, o sonuca giden yolda yaşadıklarımız, hissettiklerimiz ve öğrendiklerimizdir.