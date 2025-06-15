Bilinçaltından Hiç Çıkmayan Düşünce Ne?
Hiç durduk yere aynı düşüncenin seni sürekli rahatsız ettiğini fark ettin mi? Tam mutlu olacağın bir anda, geçmişten bir cümle gelip keyfini kaçırıyor ya da gelecek hakkında bir korku aklını kurcalıyor olabilir. Çünkü bilinçaltımız bazen farkında olmadan sürekli aynı düşünceyi tekrar eder. Bu testte sana bazı sorular soracağız ve senin bilinçaltında gizlice dönüp duran, aslında fark etmeden seni etkileyen düşünceyi açığa çıkaracağız.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyanır uyanmaz aklına gelen ilk şey ne olur?
4. Rüyalarını genellikle nasıl hatırlarsın?
5. Aşağıdakilerden hangisi seni daha çok yıpratır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir şeyler ters gittiğinde kendine nasıl davranırsın?
7. En sık kurduğun hayaller neyle ilgili?
8. Sıkıldığında en çok ne yaparsın?
9. Kendini bir kelimeyle tanımlasan?
10. Hangi mevsim senin iç dünyanı en iyi yansıtır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin bilinçaltından hiç çıkmayan düşünce " Keşke o günü değiştirebilsem..."
Senin bilinçaltından hiç çıkmayan düşünce "Hala beni seviyor mu?"
Senin bilinçaltından hiç çıkmayan düşünce "Ya hiçbir şeyin anlamı yoksa?"
Senin bilinçaltından hiç çıkmayan düşünce "Ben gerçekten yeterli miyim?"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın