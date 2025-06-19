Sen Neye Aşık Oluyorsun?
Herkes aşık olur… ama neye aşık olduğunu bilmek, bambaşka bir farkındalık ister. Kimi zeka karşısında titrer, kimi bakışlarda erir. Kimi sıra dışı ruhlara tutulur, kimi sadece huzura. Peki sen neye kaptırıyorsun kalbini? Güzele mi, gizeme mi, yoksa tamamen kendi yarana dokunan birine mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birini ilk kez gördün. Seni en çok ne etkiler?
4. Birinden mesaj geldiğinde ilk dikkat ettiğin şey?
5. Kırıldığında nasıl davranırsın?
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6. Aşk senin için daha çok neye benziyor?
7. Birine karşı en zayıf noktan ne?
8. Aşkta seni en çok korkutan şey ne?
9. Biriyle vakit geçirirken en çok neye dikkat edersin?
10. Sana göre ideal aşk nasıl başlamalı?
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Sen zekaya aşık oluyorsun!
Sen karşındakinin kalbine aşık oluyorsun!
Sen yaralara aşık oluyorsun!
Sen gizeme aşık oluyorsun!
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