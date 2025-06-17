Kişilik Testi: Ne Kadar Toksiksin?
Hepimiz zaman zaman biraz huysuz, biraz alıngan ya da fazla kontrolcü olabiliriz. Ama ya bu davranışlar fark etmeden toksikleşmeye başladıysa? Toksik olmak sadece başkalarını yormak değil, bazen kendini de yıpratmak demektir. Belki de farkında olmadan ilişkilerini, arkadaşlıklarını ve çevrendeki insanları etkiliyorsun. Bakalım ne kadar toksiksin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Biri senden uzaklaştığında ne düşünürsün?
4. Partnerin seninle ilgilenmeyince ilk tepkin ne olur?
5. İlişkide kontrol sende olmalı mı?
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6. Biri sana hatanı söylediğinde tepkin?
7. Tartışmalarda genelde nasılsın?
8. Kendini nasıl tanımlarsın?
9. Birinin mutluluğu seni nasıl etkiler?
10. Arkadaşın senin sırını başkasına anlatırsa ne yaparsın?
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Sen toksiklikten çok uzaksın!
Sende hafif bir toksiklik var!
Sen çoğu zaman toksiksin!
Sen toksikliğin vücut bulmuş halisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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