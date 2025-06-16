Sen Sevdiğine Ne Kadar Bağlısın?

Bir aşkın içine öyle bir dalıyorsun ki, sevdiğin kişiyle adeta tek bir varlık oluyorsun. Onunla birlikte nefes alıp veriyor, onunla birlikte güzel anılar biriktiriyorsun. Onun yüzünde beliren her bir tebessüm, kalbinde ayrı bir sevinç oluyor. Onun için her şeyi göze alıyorsun, fedakârlığın ve düşünceli tavrınla ona olan sevgini gösteriyorsun. Kalbini ona sonuna kadar açıyorsun, hiçbir sır saklamadan, tamamen şeffaf bir şekilde. Ancak, bu kadar verici olmak, bu kadar sevgi dolu olmak bazen seni yıpratabilir. Kendine olan ilgini ve özeni ihmal edebilirsin. Unutma ki, sen de sevilmeyi ve değer görmeyi hak ediyorsun. Bu yüzden kendine de aynı özeni göstermeyi ihmal etme. Kendine de vakit ayır, kendi mutluluğunu ve huzurunu da düşün. Çünkü sen, tüm bu sevgi dolu kalbinle, gerçekten çok değerlisin. Herkesin senin gibi birine ihtiyacı var. Senin de kendine ihtiyacın olduğunu unutma. Kendine olan sevgini ve değerini hiçbir zaman kaybetme.