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Sen Sevdiğine Ne Kadar Bağlısın?

Sen Sevdiğine Ne Kadar Bağlısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 16:04

Aşık olmak kolay, ama birine gerçekten bağlanmak bambaşka bir şey… Bağlılık; sadece onu düşünmek değil, onunla birlikte gülmek, üzülmek, yanında durmak, bazen fedakarlık yapmak, bazen de kendi sınırlarını zorlamak demek. Peki sen? Sevdiğine ne kadar bağlısın? Yoksa bağlanmak seni korkutan bir şey mi?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Ondan bir gün boyunca haber almasan ne yaparsın?

4. Partnerin hastalandığında ne yaparsın?

5. Sevdiğin kişiyle uzun mesafe ilişkisi yaşar mısın?

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6. Ayrılık sonrası ne kadar süre üzülürsün?

7. Aşk mı, özgürlük mü?

8. Partnerinin eski ilişkileri hakkında ne hissedersin?

9. Sevdiğin biri seni kırdığında ilk tepkin?

10. Sevdiğin kişi seni mutsuz hissettirse bile yanında kalır mısın?

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Sen sevdiğine ölümüne bağlısın!

Bir aşkın içine öyle bir dalıyorsun ki, sevdiğin kişiyle adeta tek bir varlık oluyorsun. Onunla birlikte nefes alıp veriyor, onunla birlikte güzel anılar biriktiriyorsun. Onun yüzünde beliren her bir tebessüm, kalbinde ayrı bir sevinç oluyor. Onun için her şeyi göze alıyorsun, fedakârlığın ve düşünceli tavrınla ona olan sevgini gösteriyorsun. Kalbini ona sonuna kadar açıyorsun, hiçbir sır saklamadan, tamamen şeffaf bir şekilde. Ancak, bu kadar verici olmak, bu kadar sevgi dolu olmak bazen seni yıpratabilir. Kendine olan ilgini ve özeni ihmal edebilirsin. Unutma ki, sen de sevilmeyi ve değer görmeyi hak ediyorsun. Bu yüzden kendine de aynı özeni göstermeyi ihmal etme. Kendine de vakit ayır, kendi mutluluğunu ve huzurunu da düşün. Çünkü sen, tüm bu sevgi dolu kalbinle, gerçekten çok değerlisin. Herkesin senin gibi birine ihtiyacı var. Senin de kendine ihtiyacın olduğunu unutma. Kendine olan sevgini ve değerini hiçbir zaman kaybetme.

Sen sevdiğine gerektiği kadar bağlısın!

Aşkınla dolup taşıyorsun, kalbin sevdiğine sıkı sıkıya bağlı. Ancak bu bağlılık, seni kör bir tutkuya sürüklemiyor. İlişkideki dengeyi korumayı biliyorsun, hem kendine hem de partnerine gereken özgürlüğü tanıyabiliyorsun. Bu da ilişkilerine bir nevi sağlık iksiri gibi geliyor. Sevdiğine olan sadakatin tamamen yadsınamaz. O'na olan bağlılığın, adeta bir aşk şarkısının nakaratı gibi. Ancak bu sadakat seni kendinden alıkoymuyor. Kendi ihtiyaçlarını, arzularını ve hayallerini göz ardı etmiyorsun. Kendine olan bu sadakatin, ilişkinin kalitesini artırıyor ve seni daha da çekici kılıyor. Bu dengeyi korumayı başardığın sürece, ilişkilerinde başarı ve mutluluk seninle olacak. Bu, adeta bir aşk dansı gibi. Bir adım öne, bir adım geri. Kendine ve partnerine gereken alanı bırakarak, aşkın ritmini yakalayabiliyorsun. Ve bu ritimle dans etmeyi öğrendikçe, ilişkilerindeki başarı ve mutluluk seninle olacak.

Sen sevdiğine pek bağlı değilsin!

Bağlılık konusunda biraz tedbirli olduğunu hissediyorum. Kalbin, bir hazine sandığı gibi, herkese açılmıyor. Belki de bu, senin seçimli bir savunma mekanizman. Birine tamamen bağlanmak yerine, kontrolü elinde tutmayı ve ilişkilerinde bir miktar mesafe bırakmayı tercih ediyorsun. Belki bu durum, geçmişte yaşadığın olayların bir sonucu, belki de kişiliğinin doğal bir parçası. Ancak, unutma ki gerçek bağlılık, güven dolu ve samimi ilişkilerin beslediği bir duygudur. Belki de o duvarları biraz aşağı çekmenin ve kalbini biraz daha açmanın zamanı gelmiştir. Bu, belki de hayatının yeni bir bölümünün başlangıcı olabilir. Kendine bir şans ver ve belki de beklenmedik güzelliklerle karşılaşırsın.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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