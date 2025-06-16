Sen İlişkide Nasıl Birisin?
Aşk... Kimi için tutkulu bir yangın, kimi içinse huzurun ta kendisi. Bazıları ilişkilerde sınırlarını korurken bazıları kendini tamamen sevdiğine adar. Peki ya sen? İlişki denilince akla gelen hangi tipleme sensin? Kıskanç mı, özgürlükçü mü, romantik mi, yoksa biraz mesafeli biri misin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşık olduğunda genelde ne yaparsın?
4. Kıskançlık konusunda nasılsın?
5. Sürprizleri sever misin?
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6. Partnerinden beklediğin en önemli şey nedir?
7. Partnerinin sosyal çevresiyle aran nasıl olmalı?
8. İlişkinde fiziksel temas senin için önemli mi?
9. Aşk hayatında en sık karşılaştığın sorun ne?
10. Romantik mesajlar konusunda nasılsın?
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Sen ilişkide romantiksin!
Sen ilişkide dengeli ve olgunsun!
Sen ilişkide hep temkinlisin!
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