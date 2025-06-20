Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisinde Favori Karakterin Kim?
Aşkın, entrikanın, kahkahanın ve bol bol kalp kırıklığının dizisi: Kimler Geldi Kimler Geçti, ekranlara adeta fırtına gibi girdi. Her karakterin ayrı bir havası, ayrı bir yarası, ayrı bir tavrı var. Kimi gözümüze ışık gibi doğdu, kimi öfkemizi kabarttı, kimiyse tam benlik dedirtti. Peki senin gönlünde kim taht kurdu?
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