onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisinde Favori Karakterin Kim?

Kimler Geldi Kimler Geçti Dizisinde Favori Karakterin Kim?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
20.06.2025 - 09:29

Aşkın, entrikanın, kahkahanın ve bol bol kalp kırıklığının dizisi: Kimler Geldi Kimler Geçti, ekranlara adeta fırtına gibi girdi. Her karakterin ayrı bir havası, ayrı bir yarası, ayrı bir tavrı var. Kimi gözümüze ışık gibi doğdu, kimi öfkemizi kabarttı, kimiyse tam benlik dedirtti. Peki senin gönlünde kim taht kurdu?

Hadi ankete!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seç bakalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın