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Evet/Hayır Testine Göre Sosyal Anksiyeten Var mı?

Evet/Hayır Testine Göre Sosyal Anksiyeten Var mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.06.2025 - 12:06

Topluluk önünde konuşurken ellerin mi titriyor? Kalabalığa girmeden önce onlarca kez düşünür müsün? Hepimiz zaman zaman sosyal ortamlarda gergin hissederiz ama bu sürekli bir hal aldıysa, bu durum sosyal anksiyete olabilir. 

Not: Bu test tamamen eğlence amaçlıdır!

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1. Tanımadığın birine ilk mesajı atmakta zorlanıyor musun?

2. Kalabalık bir ortamda dikkat çekmek seni rahatsız eder mi?

3. Bir şey yanlış giderse herkesin sana güleceğini düşünür müsün?

4. Göz teması kurmakta zorlandığın olur mu?

5. Kalabalıkta yürürken herkesin sana baktığını hisseder misin?

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6. Bir etkinlikten sırf gerginlik yüzünden vazgeçtiğin oldu mu?

7. Sunum ya da toplu konuşmalardan günler öncesinden stres olur musun?

8. Sessizlik olduğunda şimdi ne desem acaba? diye panikler misin?

9. İnsanların seni yanlış anlayacağını düşünüp konuşmaktan vazgeçtiğin olur mu?

10. Topluluk içinde konuşurken yüzünün kızardığını hisseder misin?

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Senin sosyal anksiyeten var!

Sosyal anksiyete, hayatının farklı alanlarında seni etkisi altına alabilir. Belki de bu durum, insanlarla iletişim kurmanı zorlaştırıyor, belki de bir topluluk içinde bulunmak sana yoğun bir stres hissi yaratıyor. Bu durum, sadece senin yaşadığın bir durum değil, aslında pek çok kişi bu tür duygularla mücadele ediyor. Ancak, unutma ki bu durum kesinlikle çözülebilir bir sorun. Belki de içinde bir utanma, çekinme duygusu var. Belki de bu duygular, seni profesyonel bir yardım almaktan alıkoyuyor. Ancak, unutma ki bir profesyonelden yardım almak, seni zayıf biri yapmaz, tam tersine, seni çok daha güçlü biri yapar. Çünkü asıl cesaret, yardım istemekte gizli. Bir uzmana başvurmak, sorunlarını çözme yönünde atacağın ilk adım olabilir. Kendini daha iyi hissetmek, daha güçlü hissetmek ve sosyal anksiyete ile başa çıkmak için bu adımı atmayı düşün. Unutma, en büyük cesaret, yardım istemekte başlar. Ve sen, bu cesarete sahipsin.

Senin sosyal anksiyeten yok!

Sosyal ortamlarda adeta bir yıldız gibi parlıyorsun. Yeni insanlarla tanışmayı, farklı hikayeler dinlemeyi seviyorsun. Kalabalıkların içinde, bir topluluğun önünde konuşmak senin için hiç de zor değil. Belki bazen biraz çekingenlik hissediyorsun, ama kim hissetmez ki? Bu tamamen doğal ve insanın doğasında var olan bir durum. Ancak sen, bu çekingenliği bile bir çekicilik unsuru haline getiriyorsun. Özgüveninle çevrene adeta bir ışık saçıyorsun. Her girdiğin ortamda, etrafındakilerin yüzünde bir gülümseme bırakıyorsun. Seninle vakit geçirmek, herkes için büyük bir keyif.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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