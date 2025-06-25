Evet/Hayır Testine Göre Sosyal Anksiyeten Var mı?
Topluluk önünde konuşurken ellerin mi titriyor? Kalabalığa girmeden önce onlarca kez düşünür müsün? Hepimiz zaman zaman sosyal ortamlarda gergin hissederiz ama bu sürekli bir hal aldıysa, bu durum sosyal anksiyete olabilir.
Not: Bu test tamamen eğlence amaçlıdır!
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1. Tanımadığın birine ilk mesajı atmakta zorlanıyor musun?
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2. Kalabalık bir ortamda dikkat çekmek seni rahatsız eder mi?
3. Bir şey yanlış giderse herkesin sana güleceğini düşünür müsün?
4. Göz teması kurmakta zorlandığın olur mu?
5. Kalabalıkta yürürken herkesin sana baktığını hisseder misin?
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6. Bir etkinlikten sırf gerginlik yüzünden vazgeçtiğin oldu mu?
7. Sunum ya da toplu konuşmalardan günler öncesinden stres olur musun?
8. Sessizlik olduğunda şimdi ne desem acaba? diye panikler misin?
9. İnsanların seni yanlış anlayacağını düşünüp konuşmaktan vazgeçtiğin olur mu?
10. Topluluk içinde konuşurken yüzünün kızardığını hisseder misin?
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Senin sosyal anksiyeten var!
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