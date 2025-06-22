Çocukluğunla İlgili En Özlediğin Şey Ne?
Çocukluk… Zamansız bir gülümseme, anneden gelen bir koku, sokakta top oynarken düşüp yara alan dizler… Hayat büyüdükçe karmaşıklaştı belki ama içimizin bir köşesinde hala o saf, renkli, masum zamanlar yaşıyor. Peki senin çocukluğunda en çok özlediğin şey ne?
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1. Çocukken seni en çok mutlu eden şey neydi?
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2. Oyuncak reyonunda en çok hangisine yönelirdin?
3. En çok kimle zaman geçirirdin?
4. Çocukluğunda hangi tat seni hemen o günlere götürür?
5. Aşağıdakilerden hangisi sana daha nostaljik geliyor?
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6. Çocukken en çok ne olmak isterdin?
7. Okul deyince aklına ilk ne geliyor?
8. Yaz tatili senin için ne demekti?
9. Hangi çocuk şarkısı hala aklında?
10. Şu an çocukluğuna dönecek olsan ilk ne yaparsın?
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Sen neşeni ve oyuncaklarını özlüyorsun!
Sen ailenin sıcaklığını özlüyorsun!
Sen mahalleni ve oyunları özlüyorsun!
Sen eski masumluğunu özlüyorsun!
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