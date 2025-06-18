Evet/Hayır Testine Göre Unutamadığın Biri Var mı?
Zaman geçer, insanlar gelir geçer ama bazıları içimizde hep bir iz bırakır… Peki sen gerçekten unutabildin mi? Yoksa hala bir yerlerde adı geçince yutkunuyor musun?
Hadi teste!
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1. Onun adını duyduğunda hala bir şeyler hissediyor musun?
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2. Sosyal medyada gizlice profilini hiç stalkladığın oldu mu?
3. Bir şarkı çaldığında seni ona götürdüğü oluyor mu?
4. Başkasıyla mutlu olduğunu görünce içinde bir şey kıpırdadı mı?
5. Onunla bir daha karşılaşsam ne derdim diye düşündüğün oldu mu?
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6. Yeni biriyle konuşurken aklına o geliyor mu?
7. Onun seni gerçekten anladığını düşündüğün zamanlar oldu mu?
8. Birlikte yaptığınız bir şeyi başka biriyle yaparken kendini garip hissettin mi?
9. Rüyanda onu gördüğün zamanlar hala oluyor mu?
10. Bazen “Acaba şimdi ne yapıyor?” diye düşünüyor musun?
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Senin unutamadığın biri var!
Senin unutamadığın biri yok!
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