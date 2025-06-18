onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Evet/Hayır Testine Göre Unutamadığın Biri Var mı?

Evet/Hayır Testine Göre Unutamadığın Biri Var mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 16:04

Zaman geçer, insanlar gelir geçer ama bazıları içimizde hep bir iz bırakır… Peki sen gerçekten unutabildin mi? Yoksa hala bir yerlerde adı geçince yutkunuyor musun?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Onun adını duyduğunda hala bir şeyler hissediyor musun?

2. Sosyal medyada gizlice profilini hiç stalkladığın oldu mu?

3. Bir şarkı çaldığında seni ona götürdüğü oluyor mu?

4. Başkasıyla mutlu olduğunu görünce içinde bir şey kıpırdadı mı?

5. Onunla bir daha karşılaşsam ne derdim diye düşündüğün oldu mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yeni biriyle konuşurken aklına o geliyor mu?

7. Onun seni gerçekten anladığını düşündüğün zamanlar oldu mu?

8. Birlikte yaptığınız bir şeyi başka biriyle yaparken kendini garip hissettin mi?

9. Rüyanda onu gördüğün zamanlar hala oluyor mu?

10. Bazen “Acaba şimdi ne yapıyor?” diye düşünüyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin unutamadığın biri var!

Belki dışarıdan bakıldığında onu unutmuş gibi görünüyorsun, ancak içindeki duygusal izler hâlâ taptaze. Zamanın ilerlemesi, onunla dolu olan kalbinin o küçük köşesini silmek için yeterli olmuyor. Belki bir gün, beklenmedik bir anda karşılaşırsınız, belki de onunla olan anılarınız sadece hatıralarınızda yaşar. Ancak bir gerçek var ki, bu kişi hayatının en unutulmaz karakterlerinden biri olmuş. Her şeyiyle, sevinciyle, hüznüyle, belki de kırgınlıklarıyla kalbinde yer etmiş ve orada kalıcı bir iz bırakmış. Bu izler belki zamanla soluklaşır, belki de hiç silinmez. Ancak bir şey kesin, o kişi hayatının romanına yazılmış ve orada silinmez bir kalemle yerini almış.

Senin unutamadığın biri yok!

Eğer gerçekten unuttuysan ya da o kişi sana duygusal bir derinlik katmayı başaramadıysa, belki de kalbin artık o boşluk hissinden kurtulmuştur. Fakat şimdi tamamen nötr bir durumdasın, ona karşı hiçbir hissiyatın yok. Bu durum bazılarına göre bir zafer olarak görülebilir; sonuçta kalbin artık o kişi tarafından işgal edilmiyor. Ancak diğer yandan, belki de bu durum bir hikâyenin eksik kaldığının göstergesi olabilir. Belki de o hikâyenin tamamlanması gerekiyordu, belki de daha fazla deneyimlenmesi gereken duygular vardı. Ama sonuçta, bu durumu en iyi sen değerlendirebilirsin. Her ne olursa olsun, kalbinin şu anki durumunu belirleyen tek kişi sensin. Bu durumun bir zafer mi, yoksa eksik kalmış bir hikâye mi olduğunu da sadece sen bilirsin…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın