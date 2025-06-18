Evet/Hayır Testine Göre Unutamadığın Biri Var mı?

Eğer gerçekten unuttuysan ya da o kişi sana duygusal bir derinlik katmayı başaramadıysa, belki de kalbin artık o boşluk hissinden kurtulmuştur. Fakat şimdi tamamen nötr bir durumdasın, ona karşı hiçbir hissiyatın yok. Bu durum bazılarına göre bir zafer olarak görülebilir; sonuçta kalbin artık o kişi tarafından işgal edilmiyor. Ancak diğer yandan, belki de bu durum bir hikâyenin eksik kaldığının göstergesi olabilir. Belki de o hikâyenin tamamlanması gerekiyordu, belki de daha fazla deneyimlenmesi gereken duygular vardı. Ama sonuçta, bu durumu en iyi sen değerlendirebilirsin. Her ne olursa olsun, kalbinin şu anki durumunu belirleyen tek kişi sensin. Bu durumun bir zafer mi, yoksa eksik kalmış bir hikâye mi olduğunu da sadece sen bilirsin…