Dedikoduyu Ne Kadar Seviyorsun?
Dedikodu… Kimimizin uzak durduğu, kimimizin de kahvesini yudumlarken yanında olmazsa olmaz dediği bir şey. Kimi sadece dinler, kimi küçük bir kıvılcım verip ortalıktan kaybolur, kimiyse detaylı analizler ve bol mimikle olayı sahneye koyar! Peki sen?
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1. Bir arkadaş grubunda bomba bir dedikodu ortaya atıldığında ne yaparsın?
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2. "Dedikodu kötü bir şeydir" sözüne ne kadar katılıyorsun?
3. Magazini takip eder misin?
4. Dedikodu yaparken en çok hangisine dikkat edersin?
5. Eski bir sevgilinin hayatını gizlice stalkladın mı?
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6. İnsanları en çok ne zaman yargılarsın?
7. Senin için dedikodu nedir?
8. Senin hakkında biri dedikodu yapsa ne yaparsın?
9. Bir arkadaşın sana "Sana bir şey anlatacağım ama kimseye söyleme" dediğinde ne yaparsın?
Sen dedikoduyu hiç sevmiyorsun!
Sen dedikoduyu fazla sevmiyorsun!
Sen dedikoduya bayılıyorsun!
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