Sizin İlişkiniz Hangi Aşamada?
İlişkiler… İlk mesajdan, sabahlara kadar konuşmalara, sonra “biz neyiz?” evresine, oradan birlikte geleceği planlamaya kadar uzanan karmaşık ama bir o kadar da büyülü bir yolculuk. Peki senin ilişkin bu yolculuğun tam olarak neresinde?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerinle mesajlaşma sıklığınız nasıl?
4. Kavga ettikten sonra barışmanız genelde nasıl olur?
5. Birlikte gelecek planları yapıyor musunuz?
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6. Birlikteyken en çok ne yapıyorsunuz?
7. Kıskançlık konusu ilişkinizde nasıl?
8. Partnerinle ilgili en çok neyi seviyorsun?
9. Onun ailesi/arkadaş çevresiyle aran nasıl?
10. Sizi bir arada tutan şey sence ne?
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Sizin ilişkiniz aşkın en yoğun olduğu aşamada!
Sizin ilişkiniz olgunluk aşamasında!
Sizin ilişkiniz belirsizlik aşamasında!
Sizin ilişkiniz alışkanlık aşamasında!
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