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Sizin İlişkiniz Hangi Aşamada?

Sizin İlişkiniz Hangi Aşamada?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
14.06.2025 - 17:03

İlişkiler… İlk mesajdan, sabahlara kadar konuşmalara, sonra “biz neyiz?” evresine, oradan birlikte geleceği planlamaya kadar uzanan karmaşık ama bir o kadar da büyülü bir yolculuk. Peki senin ilişkin bu yolculuğun tam olarak neresinde?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Partnerinle mesajlaşma sıklığınız nasıl?

4. Kavga ettikten sonra barışmanız genelde nasıl olur?

5. Birlikte gelecek planları yapıyor musunuz?

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6. Birlikteyken en çok ne yapıyorsunuz?

7. Kıskançlık konusu ilişkinizde nasıl?

8. Partnerinle ilgili en çok neyi seviyorsun?

9. Onun ailesi/arkadaş çevresiyle aran nasıl?

10. Sizi bir arada tutan şey sence ne?

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Sizin ilişkiniz aşkın en yoğun olduğu aşamada!

Aşk hayatınızın en parlak dönemlerinden birini yaşıyorsunuz. Konuşmalarınızın sonu gelmiyor, birbirinize baktığınızda bile kalbiniz hızla çarpıyor. Karşılıklı anlayış, özveri ve bolca sevgiyle dolu bir ilişkide adeta dans ediyorsunuz. Küçük tartışmalar bile sizi birbirinize daha çok bağlıyor, çünkü birlikte öğrenmeye, birlikte büyümeye heveslisiniz. Bu, ilişkinizin en tatlı evresi: 'biz' olmanın, birlikte bir hayat kurmanın, birlikte bir gelecek planlamanın, birlikte gülmelerin, ağlamaların, sevinçlerin ve hüzünlerin paylaşıldığı o muhteşem evre. Birbirinize olan bağlılığınız, birbirinizi daha iyi anlama çabalarınız, birbirinize olan saygınız ve sevginiz, tüm bu unsurlar ilişkinizi güçlendiriyor ve sizi daha da birbirinize bağlıyor. Küçük tartışmalar, büyük anlaşmazlıklar, hatta kırgınlıklar bile sizi birbirinizden uzaklaştırmıyor; aksine, bu durumlar sizi daha da birbirinize yakınlaştırıyor. Çünkü her tartışma sonrası birbirinizi daha iyi anlıyor, daha iyi tanıyor ve birbirinize daha çok bağlanıyorsunuz. Bu evre, ilişkinizin en tatlı evresi. Bu evre, 'biz' olmanın, birlikte bir hayat kurmanın, birlikte bir gelecek planlamanın, birlikte gülmelerin, ağlamaların, sevinçlerin ve hüzünlerin paylaşıldığı o muhteşem evre. Bu evre, birlikte büyümenin, birlikte öğrenmenin, birlikte gelişmenin evresi. Bu evre, birbirinize olan sevginizin, birbirinize olan bağlılığınızın, birbirinize olan saygınızın ve birbirinize olan anlayışınızın en yüksek seviyede olduğu evre. Bu evre, ilişkinizin en parlak, en güzel, en tatlı evresi. Tebrikler, 'biz' olmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz.

Sizin ilişkiniz olgunluk aşamasında!

İlk aşkın heyecan dolu günleri belki biraz geride kalmış olabilir ama onların yerini daha sakin, daha derin bir bağlılık hissi almış. Elbette, arada sırada küçük çatışmalar, anlaşmazlıklar yaşanıyor; ama sonuçta hâlâ birbirinizin yanındasınız, birbirinizi destekliyorsunuz. Bu evre, ilişkinizin hem en huzurlu hem de en kırılgan olduğu bir dönem olabilir. Çünkü artık birbirinizi daha iyi tanıyorsunuz ve ilişkinizdeki dengeyi korumak için çaba sarf ediyorsunuz. Ancak unutmayın, bu dönemde emeği elden bırakmamak önemli. Çünkü bu dönem, ilişkinizin gelecekteki sağlamlığının temelini atacağı bir süreç. İlişkiniz şu an olgunluk ve denge aşamasında, yani birbirinizi daha iyi anladığınız, birbirinize daha çok güvendiğiniz bir dönemdesiniz. Bu dönemde ilişkinizi daha da güçlendirebilir, birbirinize olan bağınızı daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Unutmayın, sizi çok daha güçlü ve sağlam bir bağ bekliyor. İlişkinizdeki bu olgunluk ve denge, sizi birbirinize daha da yakınlaştıracak ve ilişkinizi daha da kuvvetlendirecektir.

Sizin ilişkiniz belirsizlik aşamasında!

Aşk hayatınızda fırtınalar estiği bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Kalbinizde hala aşkın kıvılcımları yanıyor, ancak bazı belirsizlikler ve karışıklıklar bu duygularınızı gölgeliyor. İlişkinizdeki bazı meselelerin üzerine gidilmediği için, bu durum yavaş yavaş sizi tüketmeye başlıyor olabilir. Bir yandan ilişkinizden kopmak için adım atamıyor, diğer yandan da mevcut durumu olduğu gibi kabullenmekten uzak duruyorsunuz. İlişkinizdeki bu belirsizlik ve kararsızlık dönemi, sizi sürekli bir sorgulama sürecine sokmuş olabilir. Bir ilişkinin en karmaşık evrelerinden biri olan bu dönem, aynı zamanda bir dönüm noktasıdır. Artık ilişkinizdeki bu belirsizliklerin üzerine gitme ve dürüst bir şekilde konuşma zamanı geldi. İlişkinizdeki bu karmaşık dönemi aşmanın yolu, duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça ifade etmekten geçiyor. Bu, hem sizin hem de partnerinizin ilişkinin nereye gittiğini daha net görmesini sağlayacak ve ilişkinizin geleceği hakkında daha sağlıklı kararlar vermenize yardımcı olacaktır.

Sizin ilişkiniz alışkanlık aşamasında!

Aşk hayatınızın bir dizi alışkanlıkla dolu olduğunu mu hissediyorsunuz? Eski günlerdeki o çılgın heyecanın izi bile yok ve geleceğe dair parlak planlarınızı da bir kenara bırakmışsınız gibi görünüyor. Belki de ilişkiniz çoktan son bulmuş, ama henüz bunu kabullenmek üzeresiniz. Bu durum, aşk hayatınızın en zorlu evresi olabilir çünkü içinde hem derin bir kırgınlık hem de ağırlaşan bir sessizlik barındırıyor. 'İlişkimiz hala devam ediyor mu, yoksa sadece geçmişin anılarıyla mı yaşamaya devam ediyoruz?' diye kendinize sorduğunuzda, bu sorunun en çıplak ve gerçek yanıtını bulabilirsiniz. Belki biraz cesaret, belki biraz dürüstlük gerekiyor. Ancak bu iki özelliği sergileyebilirseniz, her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Bir ilişkinin sonunu kabullenmek kolay değil, ancak bazen bu adımı atmak, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşamın kapılarını aralayabilir. Kendinize karşı dürüst olun ve ne hissettiğinizi, ne istediğinizi gözlemleyin. Belki de bu, ilişkinizin yeni bir başlangıç yapması için gereken adımdır.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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