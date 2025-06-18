Senin Dışlanmanın Sebebi Ne?

Birçok insanın seni dışladığını hissediyorsun, değil mi? Bunun nedeni, çevrene ördüğün duvarların adeta bir kaleyi andırması olabilir. Belki de bu duvarları, kendini korumak için, belki de güçlü görünme çabasıyla ördün. Ancak bu yüksek duvarlar, seni tanımak isteyen insanlara bir şans vermiyor. Biraz soğuk, biraz mesafeli, belki de biraz kibirli görünüyorsun. Ancak bu, senin gerçek kişiliğini yansıtmıyor. İçinde, yumuşacık bir kalp var. Ancak bu kalbi görmek için, önce o yüksek duvarları aşmak gerekiyor. Eğer insanlara, duvarlarının ardında sakladığın bu yumuşak kalbi gösterme şansı verirsen, belki de her şey değişir. Belki de seni dışlamalarının sebebi, sadece seni tam anlamıyla tanıyamamalarıdır. Kendini açmak, duygularını ve düşüncelerini paylaşmak, belki de bu durumu değiştirmenin anahtarıdır.