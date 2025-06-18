Senin Dışlanmanın Sebebi Ne?
Herkes gülüp eğlenirken sen neden bir köşede sus pus kalıyorsun? Dışlanmak, görmezden gelinmek ya da onlar gibi hissedememek… Bazen bunun sebebi biz oluruz, bazen de bizi hiç tanımayanlar… Bu testte seni çevrenden uzaklaştıran o görünmez duvarın nedenini öğreniyoruz.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl hissedersin?
4. İnsanların senin hakkında en çok dediği şey ne?
5. Sence seni anlamamaları normal mi?
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6. Senin iletişim tarzın nasıldır?
7. İnsanların seni neden sevmediğini düşünüyorsun?
8. Peki sen hiç istemeden birini dışladın mı?
9. Senin dost tanımın nasıl?
10. En son ne zaman kendini dışlanmış hissettin?
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Senin dışlanmanın sebebi soğuk duruşun!
Senin dışlanmanın sebebi karmaşıklığın!
Senin dışlanmanın sebebi seni kıskanmaları!
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