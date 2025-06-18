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Senin Dışlanmanın Sebebi Ne?

Senin Dışlanmanın Sebebi Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 12:04

Herkes gülüp eğlenirken sen neden bir köşede sus pus kalıyorsun? Dışlanmak, görmezden gelinmek ya da onlar gibi hissedememek… Bazen bunun sebebi biz oluruz, bazen de bizi hiç tanımayanlar… Bu testte seni çevrenden uzaklaştıran o görünmez duvarın nedenini öğreniyoruz.

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl hissedersin?

4. İnsanların senin hakkında en çok dediği şey ne?

5. Sence seni anlamamaları normal mi?

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6. Senin iletişim tarzın nasıldır?

7. İnsanların seni neden sevmediğini düşünüyorsun?

8. Peki sen hiç istemeden birini dışladın mı?

9. Senin dost tanımın nasıl?

10. En son ne zaman kendini dışlanmış hissettin?

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Senin dışlanmanın sebebi soğuk duruşun!

Birçok insanın seni dışladığını hissediyorsun, değil mi? Bunun nedeni, çevrene ördüğün duvarların adeta bir kaleyi andırması olabilir. Belki de bu duvarları, kendini korumak için, belki de güçlü görünme çabasıyla ördün. Ancak bu yüksek duvarlar, seni tanımak isteyen insanlara bir şans vermiyor. Biraz soğuk, biraz mesafeli, belki de biraz kibirli görünüyorsun. Ancak bu, senin gerçek kişiliğini yansıtmıyor. İçinde, yumuşacık bir kalp var. Ancak bu kalbi görmek için, önce o yüksek duvarları aşmak gerekiyor. Eğer insanlara, duvarlarının ardında sakladığın bu yumuşak kalbi gösterme şansı verirsen, belki de her şey değişir. Belki de seni dışlamalarının sebebi, sadece seni tam anlamıyla tanıyamamalarıdır. Kendini açmak, duygularını ve düşüncelerini paylaşmak, belki de bu durumu değiştirmenin anahtarıdır.

Senin dışlanmanın sebebi karmaşıklığın!

Bir gölün yüzeyinde süzülen bir yaprak gibi değilsin sen. Duyguların ve düşüncelerin, bir okyanusun derinliklerinde saklı olan gizemler kadar derin ve karmaşık. Bu derinlik, yüzeyde yaşayanlara, yüzeyde kalmayı tercih edenlere fazla geliyor. Yüzeydeki hafif dalgalanmaları bile korkutup kaçıran bu insanlar, senin okyanusunun derinliklerine dalmaktan çekiniyorlar. O yüzden seni anlamak yerine, seninle aynı derinliklere inmektense, 'uzak durmayı' seçiyorlar. Ama unutma, sorun sende değil. Senin derinliklerin, senin karmaşık düşüncelerin ve duyguların, seni sen yapan şeyler. Ve emin ol, bir gün yanına yaklaşacak cesareti olan biri çıkacak. Bu kişi, senin derinliklerine dalmaktan korkmayacak, aksine bu derinliklerde kaybolmayı tercih edecek. Ve bu kişi, seni gerçekten tanıdığında, seninle aynı derinliklere inmeyi seçtiği için hiçbir zaman pişman olmayacak. Çünkü sen, yüzeyde süzülen bir yaprak değil, okyanusların gizemini taşıyan bir denizanasısın.

Senin dışlanmanın sebebi seni kıskanmaları!

Haydi, biraz magazin havası katıp bu durumu daha da renklendirelim! İşte gerçeklerle yüzleşme zamanı: Bazı insanlar, seni dışlamıyor, aksine seni kıskanıyorlar. Evet, doğru duydunuz! Enerjin, zekân ve duruşun... İşte tam da bu özelliklerin, bazılarının rahatsız olmasına neden oluyor. Farklı olduğun için seni dışarıda bırakmayı tercih ediyorlar. Ama durum aslında tam da burada başlıyor. Çünkü sen, kendi renginden asla vazgeçmiyorsun. Sen, kendi özünle parlamaya, ışığını tüm dünyaya yaymaya devam ediyorsun. Ve işte bu noktada, doğru gözler seni görmeye başlıyor. Kendine has tarzın, özgünlüğün ve farklılığınla, seni anlayan ve takdir eden doğru insanlar seni fark ediyor. Unutma, her zaman olduğu gibi, ışığın karanlıkta daha çok parlar. Kendine has renginle, parlamaya devam et!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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