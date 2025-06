Senin Kalbin Neden Atmıyor?

Kalbin, bir zamanlar hayatının merkezine koyduğun, her sabah uyanıp ilk düşündüğün, gece yatağa başını koyduğunda son düşündüğün biri tarafından öyle bir kırılmış ki, hâlâ parçalarını toplamakla meşgulsün. Aşka dair o derin yara, her anını, her düşünceni kaplamış durumda. Gözlerini kapattığında bile, o acıyı hissediyorsun, kalbinin tam ortasında bir bıçak gibi duran. Güvenin, o sarsılmaz kale gibi duran güvenin, bir çırpıda yerle bir olmuş. İnançların, bir zamanlar aşka dair ne kadar umutlu olduğunu hatırlatan inançların, tükenmiş. Artık aşka dair ne düşüneceğini, ne hissedeceğini bilemiyorsun. Ama unutma, kalp kırılsa da, yara alsa da, kendini onarabilir. Evet, belki bir süreliğine acı çekeceksin, belki bir süreliğine aşka dair her şeyden uzak durmak isteyeceksin. Ama kalp, zamanla kendini onarır. Zaman, yaraları sarar, acıları hafifletir. Sadece biraz sabırlı olmalısın, sadece biraz zamana ihtiyacın var. Ve unutma, her yıkımın ardından yeni bir başlangıç vardır. Belki de şu anda hissettiğin tüm bu acılar, seni daha güçlü bir aşka hazırlıyor.