Senin Kalbin Neden Atmıyor?

Kalbinin ritmini kaybetmesinin ardındaki sebep belki de aşkın eksikliği değil, hayatın ta kendisi olabilir. Duygularını bir sandığın en dibine kilitlemişsin, onları öyle bir bastırmışsın ki, artık ne hissettiğini bile unutmuşsun. Dışarıdan bakıldığında, bir kaya gibi sarsılmaz ve güçlü görünüyorsun. Ancak gerçek şu ki, içinde bir yerlerde, belki de en derinlerinde, yorgun bir ruh saklı. Bu ruh, hayatın tüm karmaşasından, stresinden ve hızından uzaklaşıp, biraz olsun dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Belki de en çok ihtiyaç duyduğun şey, biraz sevgi. Sevilmeye, değer görmeye, önemsenmeye ihtiyacın var. Bu, sadece romantik bir aşkla sınırlı değil. Aile, dostlar, hatta evcil bir hayvan bile bu sevginin kaynağı olabilir. Bu sevgi, belki de kalbinin yeniden atmasını sağlayacak olan can suyu. Ve tabii ki, yeniden hissetmeye... Duygularını bastırmaktan vazgeçip, onları yeniden yaşamaya ihtiyacın var. Neşeyi, hüznü, heyecanı, korkuyu... Tüm bu duyguları yeniden hissetmeye, onları kabullenmeye ve onlarla yaşamayı öğrenmeye ihtiyacın var. Çünkü unutma, duyguların bastırılmış olması, onların yok olduğu anlamına gelmez. Sadece senin onları hissetmene engel olur. Ancak duygularını yeniden hissetmeye başladığında, kalbin de yeniden atmaya başlar. İşte o zaman, hayatın gerçek anlamını yeniden keşfeder ve yaşamaya başlarsın.