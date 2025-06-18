Senin Kalbin Neden Atmıyor?
Bir zamanlar heyecanla çarpan o kalp şimdi neden bu kadar sessiz? Hayatın yükü mü ağır geldi, insanlar mı kırdı seni yoksa sen mi kapattın kendini duygulara?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşık olduğunda genelde nasıl davranırsın?
4. En son ne zaman kalbin hızlandı?
5. İnsanlara kolay güvenir misin?
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6. En büyük kırgınlığın neye dair?
7. Aşk senin için şu an ne ifade ediyor?
8. Şu anda bir ilişki yaşıyor musun?
9. Duygularını bastırır mısın yoksa yaşar mısın?
10. Kalbini korumak için ne yaparsın?
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Senin kalbin geçmişte yaşadığın aşk yüzünden atmıyor!
Senin kalbin kendine küstüğün için atmıyor!
Senin kalbin hayat yüzünden atmıyor!
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