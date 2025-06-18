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Senin Kalbin Neden Atmıyor?

Senin Kalbin Neden Atmıyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 13:04

Bir zamanlar heyecanla çarpan o kalp şimdi neden bu kadar sessiz? Hayatın yükü mü ağır geldi, insanlar mı kırdı seni yoksa sen mi kapattın kendini duygulara?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşık olduğunda genelde nasıl davranırsın?

4. En son ne zaman kalbin hızlandı?

5. İnsanlara kolay güvenir misin?

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6. En büyük kırgınlığın neye dair?

7. Aşk senin için şu an ne ifade ediyor?

8. Şu anda bir ilişki yaşıyor musun?

9. Duygularını bastırır mısın yoksa yaşar mısın?

10. Kalbini korumak için ne yaparsın?

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Senin kalbin geçmişte yaşadığın aşk yüzünden atmıyor!

Kalbin, bir zamanlar hayatının merkezine koyduğun, her sabah uyanıp ilk düşündüğün, gece yatağa başını koyduğunda son düşündüğün biri tarafından öyle bir kırılmış ki, hâlâ parçalarını toplamakla meşgulsün. Aşka dair o derin yara, her anını, her düşünceni kaplamış durumda. Gözlerini kapattığında bile, o acıyı hissediyorsun, kalbinin tam ortasında bir bıçak gibi duran. Güvenin, o sarsılmaz kale gibi duran güvenin, bir çırpıda yerle bir olmuş. İnançların, bir zamanlar aşka dair ne kadar umutlu olduğunu hatırlatan inançların, tükenmiş. Artık aşka dair ne düşüneceğini, ne hissedeceğini bilemiyorsun. Ama unutma, kalp kırılsa da, yara alsa da, kendini onarabilir. Evet, belki bir süreliğine acı çekeceksin, belki bir süreliğine aşka dair her şeyden uzak durmak isteyeceksin. Ama kalp, zamanla kendini onarır. Zaman, yaraları sarar, acıları hafifletir. Sadece biraz sabırlı olmalısın, sadece biraz zamana ihtiyacın var. Ve unutma, her yıkımın ardından yeni bir başlangıç vardır. Belki de şu anda hissettiğin tüm bu acılar, seni daha güçlü bir aşka hazırlıyor.

Senin kalbin kendine küstüğün için atmıyor!

Hayatın karmaşası içinde, bazen kendini unuttuğun oluyor, değil mi? Kendine kırılmış, belki de biraz yorgun hissediyorsun. Sanki dünyadaki herkesin seni sevmesi gerekiyormuş gibi hissettiğin o anlarda, aslında en çok ihtiyacın olan kişinin kendin olduğunu unutuyorsun. Kendine dair o güzel, sevilmeye değer yanları bazen göz ardı ediyorsun. Hayatın zorlukları karşısında belki de çok şeyden feragat ettin, belki de çok şeyi geride bıraktın. Ancak unutma ki, senin içinde hala bir yerlerde minik bir umut kıvılcımı var. Bu kıvılcım, belki de senin en zor anlarında bile seni ayakta tutan şey. Bu kıvılcımı korumak, ona sımsıkı sarılmak senin elinde. Kalbin, belki de bir süredir atmayı bekliyor. Belki de yeniden sevilmeye, yeniden hissetmeye, yeniden yaşamaya hazır. Belki de sadece birazcık cesaret, birazcık umut ve birazcık sevgiye ihtiyacı var. Ve belki de tüm bu duyguları kendine verebilecek olan kişi, yine sensin. Kendine kırgınlığını bırak, kalbinin ritmini yeniden bulmanın zamanı geldi. Kendine inan, kendini sev ve hayatın tadını çıkar!

Senin kalbin hayat yüzünden atmıyor!

Kalbinin ritmini kaybetmesinin ardındaki sebep belki de aşkın eksikliği değil, hayatın ta kendisi olabilir. Duygularını bir sandığın en dibine kilitlemişsin, onları öyle bir bastırmışsın ki, artık ne hissettiğini bile unutmuşsun. Dışarıdan bakıldığında, bir kaya gibi sarsılmaz ve güçlü görünüyorsun. Ancak gerçek şu ki, içinde bir yerlerde, belki de en derinlerinde, yorgun bir ruh saklı. Bu ruh, hayatın tüm karmaşasından, stresinden ve hızından uzaklaşıp, biraz olsun dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Belki de en çok ihtiyaç duyduğun şey, biraz sevgi. Sevilmeye, değer görmeye, önemsenmeye ihtiyacın var. Bu, sadece romantik bir aşkla sınırlı değil. Aile, dostlar, hatta evcil bir hayvan bile bu sevginin kaynağı olabilir. Bu sevgi, belki de kalbinin yeniden atmasını sağlayacak olan can suyu. Ve tabii ki, yeniden hissetmeye... Duygularını bastırmaktan vazgeçip, onları yeniden yaşamaya ihtiyacın var. Neşeyi, hüznü, heyecanı, korkuyu... Tüm bu duyguları yeniden hissetmeye, onları kabullenmeye ve onlarla yaşamayı öğrenmeye ihtiyacın var. Çünkü unutma, duyguların bastırılmış olması, onların yok olduğu anlamına gelmez. Sadece senin onları hissetmene engel olur. Ancak duygularını yeniden hissetmeye başladığında, kalbin de yeniden atmaya başlar. İşte o zaman, hayatın gerçek anlamını yeniden keşfeder ve yaşamaya başlarsın.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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