Senin Yalanların Pembenin Hangi Tonu?
Yalan bazen masum bir gülümsemenin ardına saklanır, bazen de içten içe kıvrılan küçük bir zararsız kaçamaktır. Herkesin bir bahanesi, bir minik yalanı vardır... Ama seninkiler? Acaba ne kadar masum, ne kadar gizemli?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yoldayım yalanını ne sıklıkla söylersin?
4. En son ne için yalan söyledin?
5. Birine iyiyim deyip aslında iyi olmadığın oldu mu?
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6. Yalan söyleyince ne hissedersin?
7. Hangi bahaneyi daha sık kullanırsın?
8. En çok kimlere yalan söylersin?
9. Yalan söylediğini yakalayan biri sana ne hissettirir?
10. Pembe yalan sence nedir?
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Senin yalanların toz pembe!
Senin yalanların şeker pembe!
Senin yalanların fuşya pembe!
Senin yalanların neon pembe!
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