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Senin Yalanların Pembenin Hangi Tonu?

Senin Yalanların Pembenin Hangi Tonu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
22.06.2025 - 16:05

Yalan bazen masum bir gülümsemenin ardına saklanır, bazen de içten içe kıvrılan küçük bir zararsız kaçamaktır. Herkesin bir bahanesi, bir minik yalanı vardır... Ama seninkiler? Acaba ne kadar masum, ne kadar gizemli?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Yoldayım yalanını ne sıklıkla söylersin?

4. En son ne için yalan söyledin?

5. Birine iyiyim deyip aslında iyi olmadığın oldu mu?

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6. Yalan söyleyince ne hissedersin?

7. Hangi bahaneyi daha sık kullanırsın?

8. En çok kimlere yalan söylersin?

9. Yalan söylediğini yakalayan biri sana ne hissettirir?

10. Pembe yalan sence nedir?

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Senin yalanların toz pembe!

Senin yalanların toz pembe!

Senin yalanların, pastel tonlardaki gibi yumuşak ve zarif bir dokunuşa sahip. Kırılgan bir çiçeği incitmemek adına nazikçe dokunur gibi, başkalarını üzmemek için uyguladığın bu taktik. Bazen sessizliğini koruyorsun, bazen de 'şimdi üzülmesin' diyerek konuyu değiştiriyorsun. Senin bu empati dolu kalbin, başkalarının duygularını önemseyen bir kalp. Ancak hatırla, duygularını bastırmak, zamanla senin omuzlarında ağır bir yük haline gelebilir. Kendi duygularına da dürüst olmayı denemelisin. Kendine karşı dürüst olmak, belki de hayatının en büyük iyiliği olabilir. Bu sayede hem kendine hem de başkalarına karşı daha adil ve dengeli bir tutum sergileyebilirsin.

Senin yalanların şeker pembe!

Senin yalanların şeker pembe!

Ah, senin o tatlı yalanların! Dışarıdan bakıldığında, adeta bir şekerli sakız gibi, ilk ısırığında damağı tatlandıran, sonrasında ise içindeki meyve suyunu serbest bırakan. Ancak, bu tatlılık bir savunma mekanizması gibi işliyor senin için. Bir nevi kalkan, bir nevi gizli silah. Bir şeyleri ertelemek, geçiştirmek veya kaçmak için kullanıyorsun. Bu pembe dünya, bu tatlı kaçışlar bazen işe yarıyor, evet. Ancak, unutma ki her şeyin fazlası zarar. Bu tatlı yalanlarını çok sık kullanırsan, göz alıcı olmaktan çıkabilir, hatta tatları da bir süre sonra solabilir. Bir denge bulmalısın, bir teraziye ihtiyacın var. Tatlı yalanlarını ne zaman, nasıl ve ne kadar kullanacağını iyi ayarlamalısın. Çünkü unutma, her şeyin bir dozu var ve bu doz aşıldığında, tatlılık acıya dönüşebilir.

Senin yalanların fuşya pembe!

Senin yalanların fuşya pembe!

Yalanın senin için bir taktik olduğunu fark ediyoruz. Bazen bir satranç oyuncusu gibi, belirli bir strateji ile hareket ediyor, yalanı bir araç olarak kullanıyorsun. İyi niyetli bir maske takarak, insanları yönlendirme, üzerlerinde etki bırakma ve hatta gerçek kimliğini gizleme konusunda oldukça mahirsin. Senin rengin fuşya, dikkat çeken ve baskın bir renk. Tıpkı senin karakterin gibi. Fuşya, senin enerjini, kararlılığını ve güçlü duruşunu temsil ediyor. Bu renk, senin çevrendekilere karşı olan baskın tavrını, dikkat çekme arzunu ve çarpıcı kişiliğini yansıtıyor. Ancak unutma ki, gerçeklerin rengi her zaman daha kalıcıdır. Yalanlar belki anlık bir etki yaratır, belki de seni bir süreliğine korur. Ama sonunda gerçekler ortaya çıkar ve onların rengi, yalanların renginden daha uzun ömürlü olur. Gerçeklerin rengi, zamanın testinden geçer ve her zaman parlaklığını korur. Yani, yalanlarla kazanılan zaferler geçici olabilir, ama gerçeklerle kazanılan zaferler kalıcıdır. Bu nedenle, yalanlar yerine gerçeklerle hareket etmeyi tercih et.

Senin yalanların neon pembe!

Senin yalanların neon pembe!

Hayatının her köşesine yalanları öyle bir yerleştirmişsin ki, artık yalan söylemekten çok, bu senin yaşam tarzın olmuş. Her yerde, her an, her durumda... Seninle birlikte adeta bir gökkuşağı gibi renkli, dikkat çekici ve gösterişli bir hava yaratıyorsun. Ancak bu gökkuşağının altında yatan gerçekler, bir o kadar yapay ve gerçek dışı. Hayatının her ayrıntısını, her anını, her durumunu daha parlak, daha güzel, daha çekici göstermek istiyorsun. Belki de bu, gerçek kimliğini, gerçek seni saklama çabası... Kim bilir belki de gerçek seni yeterince sevmezler, yeterince takdir etmezler diye endişe ediyorsun. Ancak şunu unutmamalısın ki, gerçek seni tanıyanlar, senin gerçek değerini bilenler, o neon ışıklarını söndürsen bile, senin yanında olmaya devam edeceklerdir. Bu yüzden, belki de artık yalanlardan, gösterişten ve yapaylıktan uzaklaşıp, gerçek kimliğini, gerçek seni ortaya çıkarma zamanı gelmiştir. Çünkü unutma, gerçek seni tanıyanlar, senin yanında olmaya devam edeceklerdir, ne olursa olsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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