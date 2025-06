Senin Yalanların Pembenin Hangi Tonu?

Hayatının her köşesine yalanları öyle bir yerleştirmişsin ki, artık yalan söylemekten çok, bu senin yaşam tarzın olmuş. Her yerde, her an, her durumda... Seninle birlikte adeta bir gökkuşağı gibi renkli, dikkat çekici ve gösterişli bir hava yaratıyorsun. Ancak bu gökkuşağının altında yatan gerçekler, bir o kadar yapay ve gerçek dışı. Hayatının her ayrıntısını, her anını, her durumunu daha parlak, daha güzel, daha çekici göstermek istiyorsun. Belki de bu, gerçek kimliğini, gerçek seni saklama çabası... Kim bilir belki de gerçek seni yeterince sevmezler, yeterince takdir etmezler diye endişe ediyorsun. Ancak şunu unutmamalısın ki, gerçek seni tanıyanlar, senin gerçek değerini bilenler, o neon ışıklarını söndürsen bile, senin yanında olmaya devam edeceklerdir. Bu yüzden, belki de artık yalanlardan, gösterişten ve yapaylıktan uzaklaşıp, gerçek kimliğini, gerçek seni ortaya çıkarma zamanı gelmiştir. Çünkü unutma, gerçek seni tanıyanlar, senin yanında olmaya devam edeceklerdir, ne olursa olsun.