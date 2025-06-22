Seçtiğin Yemeklere Göre Ne Kadar Tutumlusun?
Yemekler sadece karın doyurmaz; bazen ruhumuzu, bazen de cüzdanımızı etkiler! Peki sen seçimlerinle tutumlu bir ruha mı sahipsin, yoksa hayatı bir öğün yaşa felsefesiyle mi yaşıyorsun?
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