Hayatını mantığın ve düzenin rehberliğinde, adeta bir pusula gibi belirleyen birisin. Her adımını önceden planlar, her hareketini hesaplar ve her zaman düzenli olmayı tercih edersin. Bu özelliklerinle adeta Gözlüklü Şirin'i andırırsın; zira o da senin gibi her zaman bilgece hareket eder ve fikirlerine önem verilir. Ancak, bu ciddiyetin bazen fazla kaçabiliyor. Hayatın sadece planlar ve düzenlerden ibaret olmadığını unutmamak gerek. Bazen biraz gevşemek, spontane hareketler yapmak ve hayatın akışına kendini bırakmak da gerekir. Sonuçta hayat, sadece düzenli ve planlı olmaktan ziyade, bazen de beklenmedik sürprizlere açık olmayı gerektirir.