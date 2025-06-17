Herkesin dilinde bir lafın, herkesin gözünde bir Huysuz Şirin'sin. Ancak senin hikayen bu kadar basit değil, değil mi? Aslında senin kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu biliyoruz. Sadece biraz duvarlarını aşağı çekmeye ihtiyacın var, o kadar. Belki de tüm bu huysuzluklarının altında, seni anlayabilecek birini bekliyorsun. Belki de herkes seni yanlış anlıyor, belki de senin o özgün ruhunu kavrayamıyorlar. Ama unutma, belki de bu senin en özel yanın. Seninle aynı frekansta olanlar, senin ne kadar değerli olduğunu anlayacaklar. Sen sadece kendin olmaya devam et, çünkü belki de sen gerçekten özel birisin!